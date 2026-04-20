Legendarny mistrz UFC i WWE poległ i zapłakany zakończył karierę! Podziwiał go Michał Materla

WrestleMania 42 jest już historią, ale długo zostanie w pamięci fanów WWE.

Wygląda na to, że po blisko 25 latach ostatnią walkę w karierze stoczył słynny Brock Lesnar.

Legendarny mistrz UFC i WWE po porażce z Obą Femim zostawił w ringu rękawice i buty i dał do zrozumienia, że na dobre żegna się z kibicami.

Brock Lesnar poległ i zakończył karierę na gali WrestleMania 42

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Walka Brock Lesnar - Oba Femi elektryzowała wszystkich fanów WWE, bo rywal "Bestii Wcielonej" uchodzi za jego potencjalnego następcę. Potwierdziło się to na WrestleManii 42, gdzie pokonał słynnego Lesnara w niecałe 5 minut. Jednak wielką wygraną Femiego przyćmiło to, co wydarzyło się po walce - w wieku niespełna 49 lat były mistrz UFC i WWE zakończył karierę.

Mamed Khalidov brutalnie rozbity na KSW 117. Co dalej z karierą legendy? Mówi jasno

Lesnar w 2000 roku został mistrzem NCAA w zapasach. Dwa lata później rozpoczął wielką karierę w WWE, którą przerwał w 2004 roku, aby spróbować sił w NFL, a następnie MMA. Jest jedynym zawodnikiem, który może pochwalić się mistrzostwem UFC i największej federacji wrestlingu na świecie. Miał duży wkład w rozwój najsłynniejszej organizacji MMA, będąc gwiazdą i mistrzem wagi ciężkiej. Po trzech udanych mistrzowskich walkach przegrał z Cainem Velasquezem, a następnie Alistairem Overeemem i wrócił w 2012 r. do WWE. W UFC stoczył jeszcze jedną walkę - w lipcu 2016 na jubileuszowej gali UFC 200, ale starcie z Markiem Huntem zostało uznane jako nieodbyte z powodu pozytywnego testu antydopingowego Lesnara.

To kolejny cios dla fanów wrestlingu w ostatnim czasie. W grudniu karierę zakończył "GOAT" John Cena, a miesiąc później fenomenalny AJ Styles. Co prawda w tym świecie podstawową zasadą jest "nigdy nie mów nigdy", ale zachowanie Lesnara po porażce z Femim jednoznacznie wskazuje na ostateczność jego decyzji - symbolicznie zostawił w ringu rękawice i buty, pokazał rękami charakterystyczny znak "X" (zarezerwowany w świecie wrestlingu dla sytuacji mających miejsce naprawdę, a nie wedle scenariusza) i wyraźnie wzruszony dziękował fanom, jednocześnie się żegnając. Takim zachowaniem zaskoczył wszystkich, włącznie z wieloletnim menedżerem Paulem Heymanem, który towarzyszył mu od pierwszych dni w WWE.

Urodziła dzieci i znów rozgrzewa fanów! Była wielką gwiazdą UFC. Ronda Rousey wraca

O klasie Lesnara najlepiej świadczy fakt, że nawet po tylu latach Michał Materla wyróżnił go jako najsilniejszego, budując "idealnego zawodnika MMA" podczas niedawnej wizyty w studiu "Przeglądu Sportowego". Niespełna 49-latek był uosobieniem siły i przeczył wszelkim stereotypom o wrestlerach.