KSW 118. Wiktoria Czyżewska i jej rywalka błysnęły formą na ważeniu! Historyczna walka

Wiktoria Czyżewska - Sara Luzar-Smajić to jedna z dwóch głównych walk gali XTB KSW 118.

W Kaliszu poznamy pierwszą w historii KSW mistrzynię wagi koguciej!

Zarówno Polka, jak i Chorwatka zachwyciły formą na piątkowym ważeniu.

Ale forma! Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić na ważeniu przed KSW 118

Nadeszła pora wyłonić pierwszą w historii KSW mistrzynię wagi koguciej. Wiktoria Czyżewska ma za sobą siedem walk w tej federacji, z których wygrała 6. Ostatni raz rywalizowała w styczniu i efektownie znokautowała Tamires Vidal, za co została nagrodzona bonusem. Było to trzecie wyróżnienie popularnej "Chicatoro" za najlepszy nokaut, a na koncie ma też bonus za najlepszą walkę wieczoru KSW 108 z Biancą Sattelmayer. Teraz doczekała się szansy, aby zostać królową KSW - i to najmłodszą w historii!

Rywalką Polki będzie wracająca do KSW Sara Luzar-Smajić. Chorwatka wygrała dwie z trzech walk w tej organizacji, a ostatnio rywalizowała w federacji FNC, gdzie wygrała oba stoczone pojedynki. Ostatni miał miejsce w grudniu zeszłego roku i został wybrany walką wieczoru. W sumie jej bilans to 6 zwycięstw i 3 porażki - na koncie ma walki w ojczyźnie i Polsce, ale też we Włoszech, Niemczech i Czarnogórze.

Zanim Czyżewska i Luzar-Smajić wejdą do klatki, w piątek musiały dopełnić formalności. Na porannym ważeniu nie miały żadnych problemów ze zrobieniem wagi - Polka wniosła dokładnie 61 kilogramów, a Chorwatka 60,8 w kategorii z limitem wagowym do 61,2 kg. Obie zrobiły to w efektownym stylu, w samej bieliźnie, aby uniknąć zbędnych gramów. Liczymy na to, że równie piorunująco zaprezentują się w sobotę w klatce!

Oto pełna karta walk gali XTB KSW 118 w Kaliszu:

Walka wieczoru

83,9 kg/185 lb: Piotr Kuberski #IC (17-1, 15 KO) vs. Michał Michalski #2 (14-5, 8 KO, 1 Sub) - o tymczasowy pas kategorii średniej

Karta główna

61,2 kg/135 lb: Wiktoria Czyżewska (7-1, 5 KO) vs. Sara Luzar-Smajić (6-3, 1 KO) - o pas mistrzowski wagi koguciej KSW

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #6 (25-11-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs. Aymard Guih #10 (19-14-1, 3 KO, 7 Sub)

70,3 kg/155 lb: Valeriu Mircea #1 (31-9-1, 12 KO, 13 Sub) vs. Roman Szymański #4 (18-9, 5 KO, 4 Sub)

93 kg/205 lb: Dawid Kasperski (2-1) vs. Aleksander Winiarski (3-1, 3 KO)

77,1 kg/170 lb: Konrad Rusiński (7-3, 1 KO, 4 Sub) vs. Tagir Machmudov (3-0, 1 KO, 2 Sub)

93 kg/205 lb: Michał Dreczkowski #8 (6-1, 5 KO) vs. Cedric Lushima #9 (7-1, 2 KO, 3 Sub)

Karta wstępna