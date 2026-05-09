FAME 31: Kolejność walk. Oto cała karta [Don Diego - Załęcki, Murański, Don Kasjo i inni]

Kamil Heppen
2026-05-09 19:40

Gala FAME 31 już dzisiaj (9 maja)! Głównym punktem tego freak-fightowego święta w Koszalinie będzie 8-osobowy turniej Fight Club Tournament na zasadach boksu w małych rękawicach. Wystąpią w nim m.in. Don Kasjo, Akop Szostak czy Josef Bratan. Ale to nie wszystko - w głośnych walkach zmierzą się Don Diego i Denis Załęcki, a także Jacek Murański i Koziołek. Pełna karta walk FAME 31 znajduje się w dalszej części tekstu.

Kto walczy na FAME 31? Karta walk

  • Gala FAME 31 w Koszalinie rozpocznie się w sobotę (9 maja) o godzinie 20.
  • FAME MMA przygotowało na tej gali 12 walk.
  • Sprawdź pełną kartę walk FAME 31 z udziałem m.in. Don Diego, Denisa Załęckiego i Don Kasjo.

FAME 31 - karta walk. Zobacz, kto walczy i jaka jest kolejność walk

FAME MMA wraca z kolejną głośną galą. Głównym daniem FAME 31 jest Fight Club Tournament z udziałem 8 zawodników w formule boksu w małych rękawicach. Do walki o luksusowe BMW M5 staną: Josef Bratan, Bojan, Don Kasjo, Robert Karaś, Wiewiór, Akop Szostak, Alan Kwieciński i Paweł "Scarface" Bomba. Swoją szansę mają także Jacek Murański i "Koziołek", którzy stoczą rezerwową walkę, a zwycięzca będzie mógł wskoczyć do turnieju w miejsce niedysponowanego zawodnika. Ale to nie koniec emocji przygotowanych przez federację w Koszalinie.

Wielki rewanż na FAME 31: Denis Załęcki kontra Don Diego! I te zasady

Denis Załęcki - Bartek Szachta na Fame MMA 30
Don Diego - Denis Załęcki. Kolejność walk FAME 31

Poza turniejem odbędą się tzw. superfighty, a w tym najciekawszym dojdzie do spektakularnego rewanżu - Don Diego kontra Denis Załęcki. Popularny "Bad Boy" nie będzie jedynym przedstawicielem rodziny na tej gali - jego ojciec Dawid Załęcki zmierzy się w K-1 w małych rękawicach z Michałem "Matrixem" Królikiem. W klatce FAME dojdzie też do intrygującego starcia 2 na 2.

Oto pełna karta walk FAME 31:

Walka wieczoru:

  • Finał turnieju

Karta główna:

  • Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Denis „Bad Boy” Załęcki - boks w ringu w małych rękawicach
  • Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik - K-1 w małych rękawicach
  • II półfinał turnieju
  • I półfinał turnieju
  • Karabin & Niezniszczalny vs Sportowy Brat & Wieszjo - K-1 w małych rękawicach
  • Alan Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba - ćwierćfinał turnieju
  • Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak - ćwierćfinał turnieju
  • Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł - walka rezerwowa turnieju

Karta wstępna (za darmo na YouTube):

  • Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś - ćwierćfinał turnieju
  • Josef Bratan vs Brajan „Bojan” Bojanko - ćwierćfinał turnieju
  • Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer - boks w małych rękawicach
