FAME 31: Kolejność walk. Oto cała karta [Don Diego - Załęcki, Murański, Don Kasjo i inni]

Gala FAME 31 w Koszalinie rozpocznie się w sobotę (9 maja) o godzinie 20.

FAME MMA przygotowało na tej gali 12 walk.

Sprawdź pełną kartę walk FAME 31 z udziałem m.in. Don Diego, Denisa Załęckiego i Don Kasjo.

FAME 31 - karta walk. Zobacz, kto walczy i jaka jest kolejność walk

FAME MMA wraca z kolejną głośną galą. Głównym daniem FAME 31 jest Fight Club Tournament z udziałem 8 zawodników w formule boksu w małych rękawicach. Do walki o luksusowe BMW M5 staną: Josef Bratan, Bojan, Don Kasjo, Robert Karaś, Wiewiór, Akop Szostak, Alan Kwieciński i Paweł "Scarface" Bomba. Swoją szansę mają także Jacek Murański i "Koziołek", którzy stoczą rezerwową walkę, a zwycięzca będzie mógł wskoczyć do turnieju w miejsce niedysponowanego zawodnika. Ale to nie koniec emocji przygotowanych przez federację w Koszalinie.

Poza turniejem odbędą się tzw. superfighty, a w tym najciekawszym dojdzie do spektakularnego rewanżu - Don Diego kontra Denis Załęcki. Popularny "Bad Boy" nie będzie jedynym przedstawicielem rodziny na tej gali - jego ojciec Dawid Załęcki zmierzy się w K-1 w małych rękawicach z Michałem "Matrixem" Królikiem. W klatce FAME dojdzie też do intrygującego starcia 2 na 2.

Oto pełna karta walk FAME 31:

Walka wieczoru:

Finał turnieju

Karta główna:

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Denis „Bad Boy” Załęcki - boks w ringu w małych rękawicach

Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik - K-1 w małych rękawicach

II półfinał turnieju

I półfinał turnieju

Karabin & Niezniszczalny vs Sportowy Brat & Wieszjo - K-1 w małych rękawicach

Alan Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba - ćwierćfinał turnieju

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak - ćwierćfinał turnieju

Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł - walka rezerwowa turnieju

Karta wstępna (za darmo na YouTube):

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś - ćwierćfinał turnieju

Josef Bratan vs Brajan „Bojan” Bojanko - ćwierćfinał turnieju

Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer - boks w małych rękawicach