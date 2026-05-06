Wielki rewanż na FAME 31: Denis Załęcki kontra Don Diego! I te zasady

Kamil Heppen
2026-05-06 15:39

Już w najbliższą sobotę (9 maja) oczy fanów sportów walki zwrócone będą na Koszalin, gdzie podczas gali FAME 31 dojdzie do jednego z najbardziej wyczekiwanych rewanżów. W ringu ponownie spotkają się Denis „Bad Boy” Załęcki i Mateusz „Don Diego” Kubiszyn! Ich pierwszy pojedynek, owiany złą krwią i ogromnym napięciem, przeszedł do historii. A teraz nadszedł czas na drugie starcie!

FAME 31: Rewanż Denis Załęcki - Don Diego

Autor: FAME MMA/ Instagram
  • Czas na wielki rewanż Denis Załęcki - Don Diego na FAME 31.
  • Za pierwszym razem górą był Kubiszyn, czy powtórzy to w Koszalinie?
  • Boks, rundy 3x3, małe rękawice i ring - takie są zasady!

Wielki rewanż! Denis Załęcki - Don Diego na FAME 31

Konflikt między tymi zawodnikami trwa od lat, co nadało ich pierwszej walce wyjątkowy charakter. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa odbyła się ona w nietypowej, zamkniętej lokalizacji – opuszczonej fabryce. Zwycięsko z tego starcia wyszedł Kubiszyn, mistrz walk na gołe pięści. Pytanie, które zadają sobie wszyscy kibice, brzmi: czy i tym razem „Don Diego” okaże się lepszy?

Motywacji obu zawodnikom nie brakuje. Denis Załęcki, po niedawnym zwycięstwie z Bartoszem Szachtą, publicznie zapowiadał, że jego kolejnym celem jest właśnie rewanż z Kubiszynem. Z kolei „Don Diego” po nieudanym występie na jubileuszowej gali FAME 30, gdzie szybko odpadł z turnieju, jest zdeterminowany, by wrócić na zwycięską ścieżkę i po raz drugi pokonać „Bad Boya”.

Pojedynek odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach, co gwarantuje dynamiczną i zaciętą rywalizację. Zawodnicy zmierzą się na dystansie trzech trzyminutowych rund. Walka toczyć się będzie w klasycznym ringu, co ma zmusić obu fighterów do nieustannej wymiany ciosów.

Emocje sięgną zenitu jeszcze przed samą galą. Już dziś o godzinie 20:00 odbędzie się program "FACE 2 FACE", w którym dojdzie do bezpośredniej konfrontacji słownej między Załęckim a Kubiszynem. Tego samego wieczoru zaplanowano również specjalny Ultra Cage, w którym udział weźmie między innymi Kasjusz „Don Kasjo” Życiński.

