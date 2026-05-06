Wielki rewanż na FAME 31: Denis Załęcki kontra Don Diego! I te zasady

Czas na wielki rewanż Denis Załęcki - Don Diego na FAME 31.

Za pierwszym razem górą był Kubiszyn, czy powtórzy to w Koszalinie?

Boks, rundy 3x3, małe rękawice i ring - takie są zasady!

Wielki rewanż! Denis Załęcki - Don Diego na FAME 31

Konflikt między tymi zawodnikami trwa od lat, co nadało ich pierwszej walce wyjątkowy charakter. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa odbyła się ona w nietypowej, zamkniętej lokalizacji – opuszczonej fabryce. Zwycięsko z tego starcia wyszedł Kubiszyn, mistrz walk na gołe pięści. Pytanie, które zadają sobie wszyscy kibice, brzmi: czy i tym razem „Don Diego” okaże się lepszy?

Mejza podał kwotę za walkę w freakach. Okrągła suma, to z nią zrobi

Motywacji obu zawodnikom nie brakuje. Denis Załęcki, po niedawnym zwycięstwie z Bartoszem Szachtą, publicznie zapowiadał, że jego kolejnym celem jest właśnie rewanż z Kubiszynem. Z kolei „Don Diego” po nieudanym występie na jubileuszowej gali FAME 30, gdzie szybko odpadł z turnieju, jest zdeterminowany, by wrócić na zwycięską ścieżkę i po raz drugi pokonać „Bad Boya”.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 14 Kim jest ten zawodnik? Big Jack Mini Majk Salim Chiboub Następne pytanie

Pojedynek odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach, co gwarantuje dynamiczną i zaciętą rywalizację. Zawodnicy zmierzą się na dystansie trzech trzyminutowych rund. Walka toczyć się będzie w klasycznym ringu, co ma zmusić obu fighterów do nieustannej wymiany ciosów.

Emocje sięgną zenitu jeszcze przed samą galą. Już dziś o godzinie 20:00 odbędzie się program "FACE 2 FACE", w którym dojdzie do bezpośredniej konfrontacji słownej między Załęckim a Kubiszynem. Tego samego wieczoru zaplanowano również specjalny Ultra Cage, w którym udział weźmie między innymi Kasjusz „Don Kasjo” Życiński.