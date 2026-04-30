Mateusz Gamrot szczerze o "kalafiorach" na uszach. To ważny symbol

"Kalafiory" na uszach: Wizytówka wojownika i symbol dumy

Dla postronnego kibica "kalafiory" na uszach zawodników sportów walki mogą wydawać się jedynie nieestetycznym efektem ubocznym uprawianej dyscypliny. Mateusz Gamrot ma na ten temat jasne i zdecydowane stanowisko. Jak sam podkreśla, to symbol ciężkiej pracy, poświęcenia i wielu lat zaangażowania. Porównuje je do historycznych znaków rozpoznawczych wojowników.

- Tak jak kiedyś gladiatorzy mieli blizny, a bokserzy połamane nosy, tak zapaśnicy mają „kalafiory” na uszach - wyjaśnia "Gamer".

Zawodnik UFC nie tylko się ich nie wstydzi, ale traktuje je jako dowód na lata wyrzeczeń i walki o najwyższe cele. To dla niego namacalny znak, że zasłużył na swoją pozycję w świecie sportu.

- Dla mnie to symbol tego, że zapracowałem na swój poziom. To efekt uboczny naszej pracy, z którego jestem dumny - kwituje.

Mentalność mistrza: W klatce bez chwili wahania

Wejście do klatki to dla Mateusza Gamrota moment pełnego skupienia, w którym nie ma miejsca na lęk czy wątpliwości. Mimo że ma rodzinę i dzieci, myśli o potencjalnym zagrożeniu nie zaprzątają mu głowy przed walką.

- Nie, nie mam takich myśli - stanowczo zaznacza.

Gamrot porównuje mentalność zawodnika do postawy elitarnych żołnierzy: - Tak jak najlepsi komandosi czy snajperzy muszą być gotowi na śmierć, żeby w kluczowym momencie się nie zawahać, tak samo my.

Podkreśla, że najmniejsze zawahanie, myśl "co by było gdyby", jest równoznaczne z porażką, prowadząc do spóźnionego refleksu, który przeciwnik bezlitośnie wykorzysta. Kluczem do zwycięstwa jest absolutna gotowość na najgorsze.

Samoobrona na ulicy: Rady mistrza MMA dla każdego

Mimo ogromnego doświadczenia w sportach walki, Mateusz Gamrot ma zaskakująco pragmatyczne i proste rady dotyczące samoobrony w codziennym życiu. Zapytany o to, co robić w przypadku ataku na ulicy, jego odpowiedź jest jednoznaczna.

- Przede wszystkim – uciekać - radzi mistrz. Wyjaśnia, że bez odpowiedniego treningu, wdawanie się w bójkę na ulicy jest skrajnie ryzykowne i bezcelowe. - Na ulicy nie namawiam nikogo do walki, bo bez treningu to nie ma sensu. Najważniejsze jest unikanie konfrontacji, a jeśli to niemożliwe, należy mieć pod ręką telefon, by wezwać pomoc.

20