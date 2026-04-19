Mamed Khalidov brutalnie rozbity na KSW 117. Co dalej z karierą legendy? Mówi jasno

Na gali XTB KSW 117 Paweł Pawlak pokonał Mameda Khalidova przez techniczny nokaut, broniąc pasa mistrzowskiego.

45-letni Mamed Khalidov przegrał w czwartej rundzie, doznając poważnych obrażeń.

Pomimo bolesnej porażki, Khalidov zasygnalizował, że nie zamierza kończyć kariery, dając nadzieję fanom.

Czy legenda polskiego MMA wróci do klatki? Przeczytaj, co dalej z karierą Mameda Khalidova!

Niespodziewany przebieg walki. Pawlak zdominował legendę

Walka wieczoru gali XTB KSW 117 od początku zapowiadała się jako starcie dwóch niezwykłych stylów. Mamed Khalidov, faworyt publiczności, polował na nokaut, raz po raz zachwycając fanów swoimi słynnymi kopnięciami z obrotu. Jednak to Paweł Pawlak okazał się mistrzem taktyki i cierpliwości. Młodszy mistrz konsekwentnie punktował Khalidova, osłabiając go ciosami i kopnięciami.

Choć pierwsze rundy były wyrównane, kluczowy moment nastąpił w czwartej odsłonie. Po jednej z akcji walka przeniosła się do parteru, gdzie Pawlak w pełni zdominował legendę. Seria bezlitosnych ciosów łokciami sprawiła, że na twarzy Khalidova pojawiła się krew, a sędzia Tomasz Bronder był zmuszony przerwać pojedynek na sekundę przed końcem rundy. Dla wielu kibiców na trybunach był to szok, ale pas mistrzowski zasłużenie pozostał w rękach Pawlaka.

Co dalej z Mamedem Khalidovem? Ważna deklaracja

Tuż po ogłoszeniu werdyktu Khalidov, choć wyraźnie rozczarowany i porozbijany, zwrócił się do kibiców z ważnym przesłaniem. Weteran nie rzucił rękawic na matę i nie ogłosił końca kariery, na co niektórzy mogli liczyć.

- Dziękuję, że tyle lat jesteście. Stać mnie jeszcze na dużo - mówił bezpośrednio po walce w klatce Khalidov.

Jego słowa, choć pełne niepewności co do najbliższych kroków, dają fanom nadzieję na to, że jeszcze zobaczą go w akcji.

- Mam już swój wiek. Nie wiem, co zrobię. Poczekam, odpocznę, zobaczę co dalej. Cieszę się bardzo, że jeszcze mogłem walczyć z mistrzem - dodał, pozostawiając swoją przyszłość otwartą.

