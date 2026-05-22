Jej nazwisko znalazło się w oficjalnym wykazie Polski Związek Kickboxingu w kategorii seniorek do 65 kilogramów. Linkiewicz reprezentuje Uniq Fight Club Warszawa, od dawna można było zauważyć, że sporty walki stały się dla niej czymś więcej niż sposobem na szybki zarobek. I to nam się podoba. Internet poznał ją dziesięć lat temu, nie wdając się w szczegóły, z bardzo złej strony. Autor może od siebie dodać, że zapoznał się wtedy pierwszy raz z twórczością zespołu Rae Sremmurd (niektóre piosenki nawet fajne). Marta Linkiewicz jest idealnym przykładem, że sport może dać człowiekowi lepsze życie. I przede wszystkim może samego człowieka zmienić na lepsze.

Na mistrzostwach Polski w Kielcach wywalczyła srebrny medal. W drodze do finału stoczyła kilka zwycięskich pojedynków i dopiero w walce o złoto musiała uznać wyższość Darii Woźniak. Był to najlepszy wynik Linkiewicz w dotychczasowych startach na tej rangi imprezie oraz pierwszy medal mistrzostw Polski w karierze.

Podczas turnieju „Linkimaster” prezentowała się bardzo solidnie. Zwracano uwagę nie tylko na jej przygotowanie fizyczne, ale również coraz większy spokój i dojrzałość w ringu.

A to nie był to pierwszy kontakt Linkiewicz z mistrzostwami organizowanymi przez Polski Związek Kickboxingu. Kilka miesięcy wcześniej również wystąpiła w krajowym czempionacie, jednak wtedy zakończyła rywalizację już po pierwszej walce.

"Marta Linkiewicz z powołaniem do Kadry Narodowej Low Kick. W miniony weekend Marta Linkiewicz potwierdziła swoją wysoką formę i zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski w Kielcach, co zaowocowało dołączeniem do grona najlepszych zawodniczek w kraju. To efekt ciężkiej pracy, konsekwencji i codziennego zaangażowania na sali treningowej. Ogromne gratulacje." – napisali przedstawiciele Uniq Fight Club w kanałach społecznościowych.