Marcin Najman wraca na walkę z Jackiem Murańskim. Nagły zwrot akcji! "Były tylko 2 nazwiska"

Rewanż Marcin Najman - Jacek Murański odbędzie się na gali PRIME 17.

W listopadzie "Cesarz" zarzekał się, że kończy karierę po porażce z Pawłem Bombą.

Co skłoniło go do zmiany decyzji? Murański był jednym z dwóch rywali, dla których był gotowy wrócić.

Nagły powrót, Marcin Najman kontra Jacek Murański

Rozstania bywają trudne, a Marcin Najman żegnający się z karierą fightera jest tego najlepszym przykładem. W listopadzie po porażce z Pawłem Bombą na gali FAME 28 zdjął rękawice i stanowczo ogłosił koniec z walkami. Przez kilka miesięcy się tego trzymał, debiutując m.in. w roli komentatora FAME MMA. Ale nie tak dawno wywołany przez Tomasza Adamka zapowiedział gotowość do walki, a podczas sobotniej gali FAME 31 ogłosił powrót, komentując wydarzenia spod klatki w Koszalinie. Już w poniedziałek wyjaśniło się, kto będzie jego rywalem.

Internet zapłonął na wieść o rewanżu Najmana z Jackiem Murańskim na gali PRIME 17. To saga, która ciągnie się od lat. PRIME MMA jest czwartą federacją, która chce doprowadzić do tego starcia, co na razie udało się tylko CLOUT MMA. W marcu 2024 roku "Muran" wygrał walkę na specjalnych zasadach, a były pięściarz doznał poważnej kontuzji oka. Dwa lata później Najman przyjął szansę, aby się odegrać.

Były tylko dwa nazwiska, które mogły mnie ściągnąć z emerytury: Adamek i Murański - przyznał 47-latek w specjalnym nagraniu.

"Do tych którzy uważają, że miesiąc to za mało na dobre przygotowanie. Ja o walce z postacią znaną wiem już od trzech tygodni. Waga na dziś to 108 kg. Nie będzie żadnego przypadku. Wygram ten rewanż!" - dodał Najman w kolejnym wpisie.

Druga walka Najman - Murański odbędzie się już 13 czerwca na gali w Częstochowie, na zasadach boksu w małych rękawicach. Przy okazji tego ogłoszenia popularny "Cesarz" nie omieszkał zaatakować słownie także drugiego z wielkich rywali - Tomasza Adamka. Ich potencjalna walka jest jednak na razie melodią przyszłości.

Były tylko dwa nazwiska dla których byłem gotowy wrócić.#promocja pic.twitter.com/VGh36tKead— Marcin Najman (@MarcinNajman) May 11, 2026

