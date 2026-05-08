FAME MMA 31 KARTA WALK: Sprawdź, kto walczy i jaka jest kolejność walk!

Najważniejszym punktem wieczoru będzie 8-osobowy Fight Club Tournament rozgrywany w formule boksu w małych rękawicach. Do wygrania jest luksusowe BMW M5.
W turnieju wystąpią: Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, Akop Szostak, Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka, Robert Karaś, Josef Bratan, Alan Kwieciński oraz Paweł „Scarface” Bomba. W jednym z ćwierćfinałów „Don Kasjo” zmierzy się z Robertem Karasiem, a dla Życińskiego będzie to powrót do federacji po blisko dwóch latach przerwy.
Na karcie walk nie zabraknie także „Wiewióra”, który jest związany z FAME od samego początku. Podczas tej gali Maksymilian Wiewiórka stanie naprzeciwko Akopa Szostaka w ćwierćfinale turnieju Fight Club.
Walka wieczoru:
- Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Denis „Bad Boy” Załęcki
Superfighty:
- Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik
- Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer
- Niezniszczalny & Wieszjo vs Karabin & Sportowy Brat
- Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł
Turniej – ćwierćfinały:
- Alan Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba
- Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak
- Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś
- Brajan „Bojan” Bojanko vs Josef Bratan
Karta wstępna:
- Niezniszczalny & Karabin vs Sportowy Brat & Wieszjo
- Denis "Deddy" Laskowski vs Remi "Polaczek" Neugebauer