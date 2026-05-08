FAME MMA 31 KARTA WALK: Sprawdź, kto walczy i jaka jest kolejność walk!

Michał Skiba
2026-05-08 9:56

Federacja FAME MMA zdecydowała się wrócić do swoich korzeni i przygotować wydarzenie inspirowane pierwszymi galami. Tak powstało FAME 31 – impreza skierowana głównie do fanów „starego” FAME. Gala odbędzie się 9 maja w Koszalinie, czyli dokładnie tam, gdzie wszystko się zaczęło.

Najważniejszym punktem wieczoru będzie 8-osobowy Fight Club Tournament rozgrywany w formule boksu w małych rękawicach. Do wygrania jest luksusowe BMW M5.

W turnieju wystąpią: Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, Akop Szostak, Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka, Robert Karaś, Josef Bratan, Alan Kwieciński oraz Paweł „Scarface” Bomba. W jednym z ćwierćfinałów „Don Kasjo” zmierzy się z Robertem Karasiem, a dla Życińskiego będzie to powrót do federacji po blisko dwóch latach przerwy.

Na karcie walk nie zabraknie także „Wiewióra”, który jest związany z FAME od samego początku. Podczas tej gali Maksymilian Wiewiórka stanie naprzeciwko Akopa Szostaka w ćwierćfinale turnieju Fight Club.  

Walka wieczoru:

  • Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Denis „Bad Boy” Załęcki

Superfighty:

  • Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik
  • Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer
  • Niezniszczalny & Wieszjo vs Karabin & Sportowy Brat
  • Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł

Turniej – ćwierćfinały:

  • Alan Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba
  • Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak
  • Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś
  • Brajan „Bojan” Bojanko vs Josef Bratan

Karta wstępna:

  • Niezniszczalny & Karabin vs Sportowy Brat & Wieszjo
