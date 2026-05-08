FAME MMA 31 KARTA WALK: Sprawdź, kto walczy i jaka jest kolejność walk!

Najważniejszym punktem wieczoru będzie 8-osobowy Fight Club Tournament rozgrywany w formule boksu w małych rękawicach. Do wygrania jest luksusowe BMW M5.

W turnieju wystąpią: Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, Akop Szostak, Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka, Robert Karaś, Josef Bratan, Alan Kwieciński oraz Paweł „Scarface” Bomba. W jednym z ćwierćfinałów „Don Kasjo” zmierzy się z Robertem Karasiem, a dla Życińskiego będzie to powrót do federacji po blisko dwóch latach przerwy.

Na karcie walk nie zabraknie także „Wiewióra”, który jest związany z FAME od samego początku. Podczas tej gali Maksymilian Wiewiórka stanie naprzeciwko Akopa Szostaka w ćwierćfinale turnieju Fight Club.

Walka wieczoru:

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Denis „Bad Boy” Załęcki

Superfighty:

Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik

Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer

Niezniszczalny & Wieszjo vs Karabin & Sportowy Brat

Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł

Turniej – ćwierćfinały:

Alan Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś

Brajan „Bojan” Bojanko vs Josef Bratan

Karta wstępna: