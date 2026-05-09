FAME 31. NA ŻYWO. Wyniki gali: Brudna i bliska walka Don Kasjo z Karasiem!

Walka wieczoru:
- Finał turnieju
Karta główna:
- Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Denis „Bad Boy” Załęcki - boks w ringu w małych rękawicach
- Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik - K-1 w małych rękawicach
- II półfinał turnieju
- Josef Bratan vs Don Kasjo (I półfinał turnieju)
- Karabin & Niezniszczalny vs Sportowy Brat & Wieszjo - K-1 w małych rękawicach
- Alan Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba - ćwierćfinał turnieju
- Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak - ćwierćfinał turnieju
- Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł - walka rezerwowa turnieju
Karta wstępna:
- Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś (ćwierćfinał turnieju) - wygrał niejednogłośnie po dogrywce
- Josef Bratan vs Brajan „Bojan” Bojanko (ćwierćfinał turnieju) - wygrał jednogłośnie po dogrywce
- Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer (boks w małych rękawicach) - wygrał przez jednogłośną decyzję
Awans Don Kasjo zwieńczył otwartą transmisję, reszta gali tylko w systemie PPV.
Don Kasjo oczywiście narzeka na otrzymane upomnienie, do tego mówi o problemach z prawą ręką. Robert Karaś z kolei mocno nie zgadza się z werdyktem.
Don Kasjo vs Robert Karaś
I mamy werdykt - 10-9 dla Karasia, 10-9 dla Kasjusza, 10-9 dla niejednogłośnego zwycięzcy... Don Kasjo!
Don Kasjo vs Robert Karaś dogrywka
Kasjo ustawia dystans, a Karaś szybko upomniany za zbyt niską głowę. Drugie takie upomnienie, Karaś na cenzurowanym. Bardzo dużo brudnego boksu, jak ocenią to sędziowie?!
Don Kasjo vs Robert Karaś dogrywka
Podobna uwaga w stronę Karasia.
Don Kasjo vs Robert Karaś dogrywka
Sędzia przed startem dogrywki upomniał Kasjusza o nieczyste ciosy.
Don Kasjo vs Robert Karaś
Niejednogłośny remis oznacza kolejną dogrywkę!
Don Kasjo vs Robert Karaś runda II
Rozpoczął aktywnie Kasjo, Karaś ratował się klinczem. Sędzia upomniał obu zawodników za ściąganie głowy. Karaś liczony, choć sygnalizował ciosy w tył głowy! I po wznowieniu Kasjo ponownie go trafił, za co odjęto mu punkt! Kasjusz mocno spiął się z upominającym go sędzią. Bardzo chaotyczna końcówka, nieszablonowa pozycja Karasia narobiła sporo problemów faworytowi.
Don Kasjo vs Robert Karaś runda I
Piąteczka na start. Karaś z obniżonej pozycji zaczął od lewych prostych. Gigantyczna różnica warunków na korzyć Don Kasjo. Karaś ewidentnie ma plan na tę walkę. Kasjusz ostrzeżony za cios na tył głowy i zaczął trafiać rywala w twarz. Dobre kontry Karasia, korzysta z luk w defensywie Kasjusza! Świetna końcówka triathlonisty!
Don Kasjo vs Robert Karaś runda I
Boks!
Don Kasjo vs Robert Karaś
Dla wielu to najciekawsza walka dzisiejszego turnieju!
Na koniec karty wstępnej trzecia walka - Don Kasjo vs Robert Karaś!
Josef Bratan vs Bojan
Oficjalnie - jednogłośnie po dogrywce do półfinału awansował Josef Bratan!
Josef Bratan vs Bojan dogrywka
Spokojniejszy początek. Josef z dużym respektem do Bojana, ale ten też bez werwy. Przez minutę właściwie nie było ciosów, sędzia zapędzał ich do walki. W końcu Bojan ruszył, ale nadział się na kontry! Bratan przez całą dogrywkę walczył z kontry, czy to wystarczy?!
Josef Bratan vs Bojan
Mamy werdykt - większościowy remis i dogrywka! Potrwa 2 minuty.
Trzeba zliczyć punkty, ale zanosi się na dogrywkę...
Josef Bratan vs Bojan runda II
Zdecydowanie dynamiczniej zaczął Bratan, ale bez konkretu. Bojan dobrze pracował na nogach i schodził z linii, choć po chwili po raz drugi padł na deski bez liczenia sędziego. Ale chaos w klatce! Sędzia upomniał go, by się nie odwracał. I ponownie mocny prawy doszedł na szczękę Josefa, ale Bojan sygnalizuje narożnikowi problem z okiem! Bratan chyba zbyt spokojnie do tego podszedł, a w nawałnicy ciosów Bojan uderzył po komendzie stop, za co odjęto mu punkt kilka sekund przed gongiem! Ale zwrot!
Josef Bratan vs Bojan runda II
Czy to będzie ostatnia runda?!
Josef Bratan vs Bojan runda I
Bojan chciał zaskoczyć niskim wejściem od razu po gongu, ale Josef był czujny. Widać dużą przewagę warunków fizycznych po stronie Bratana. Duży spokój u faworyta, Bojan jakby bez pomysłu na zniwelowanie dystansu. Bojan był w tarapatach i ratując się chyba zasłużył na ostrzeżenie, ale oszczędził go sędzia. A po tym niespodziewany nokdaun na Josefie! Potężny prawy spadł na jego szczękę! Bratan wrócił do walki, ale stracił całą przewagę!
Josef Bratan vs Bojan runda I
Ruszyli!
Josef Bratan vs Bojan
Przypomnijmy - w ćwierćfinałach i półfinałach turnieju walka odbywa się na dystansie 2x3 min z ew. dogrywką.
Josef Bratan vs Bojan
Teraz już na pewno pora na drugą walkę wieczoru!
A jednak - zamiast ćwierćfinału najpierw oficjalna prezentacja zawodników FAME 31.
Tuż przed tym starciem chwila studia z Tomaszem Sararą i Alberto - bratem Josefa Bratana.
Czas na pierwszy ćwierćfinał wielkiego turnieju FAME 31 - Josef Bratan vs Bojan!
Deddy vs Polaczek
I oficjalnie - Polaczek wygrywa jednogłośną decyzją sędziów!
Zwycięzca tej walki jest oczywisty, ale Deddy pokazał ogromny charakter i za to czapki z głów!
Deddy vs Polaczek runda III
Deddy starał się mocno otworzyć rundę, ale Polaczek błyskawicznie skontrował go kilka mocnymi ciosami. Sędzia chyba oszczędził obitemu zawodnikowi liczenie po serii Polaczka. Deddy stoi już bez gardy i pada po bombie przeciwnika! Charakternie wrócił do walki i do końca starał się bić, choć w końcu nadział się na kolejny mocny cios. Wrócił po kolejnym liczeniu i dotrwał do gongu!
Deddy vs Polaczek runda II
Znowu bitka od pierwszego gongu, ale przewaga Polaczka jest coraz bardziej wyraźna. Deddy zaczyna odczuwać zmęczenie. Trafił mocno młodszy z raperów i mamy pierwsze liczenie! Polaczek poczuł krew i ruszył na rywala, ale ten na charakterze stał twardo i dotrwał do gongu!
Deddy vs Polaczek runda I
Już w pierwszej akcji Deddy zachwiał się po wejściu Polaczka! Zdecydowanie młodszy raper wygląda na bardziej ułożonego i wykorzystuje chaotyczne ataki rywala. Obu nie można odmówić charakteru, istna nawałnica ciosów! Deddy mocno rozbity, Polaczek wygląda na świeżego.
Deddy vs Polaczek
W pierwszej walce wieczoru zmierzą się Denis „Deddy” Laskowski i Remi „Polaczek” Neugebauer!
Przed pierwszą walką w klatce pojawił się "Boxdel", aby oficjalnie otworzyć galę.
20:05
Kilka minut po godzinie 20 i pora rozpocząć galę FAME 31!
Witamy w relacji na żywo z gali FAME 31! Pierwszą walkę zaplanowano na godzinę 20:00.
FAME 31 sięga do korzeni freak-fightowej federacji - to właśnie w Koszalinie w czerwcu 2018 roku odbyła się pierwsza gala FAME MMA. Osiem lat później to wielka marka bijąca rekordy popularności. Tym razem w koszalińskiej hali odbędzie się aż 12 walk, z czego większość w ramach specjalnego turnieju Fight Club Tournament. Na zasadach boksu w małych rękawicach zmierzy się 8 zawodników, m.in. "Don Kasjo", Akop Szostak czy Robert Karaś. Ale to nie wszystko, co rozgrzewa miłośników freak-fightów.
FAME 31 na żywo. Relacja z gali 9.05.2026
Jedną z głównych walk dzisiejszej gali jest wielki rewanż "Don Diego" - Denis Załęcki! To jeden z najgłośniejszych pojedynków w historii, który po kilku latach doczeka się drugiej odsłony. Wcześniej w klatce FAME zaprezentują się także Dawid Załęcki, "Matrix" czy Jacek Murański. Ten ostatni stoczy rezerwową walkę w ramach turnieju, a w razie zwycięstwa z "Koziołkiem" będzie mógł wskoczyć do rywalizacji o luksusowe BMW M5 w miejsce niedysponowanego zawodnika! Początek gali już o godzinie 20:00.