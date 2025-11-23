Marcin Najman wywołał ogromne poruszenie po walce na FAME 28! Znów to ogłosił, symboliczny gest

Najman znów to ogłosił! Niezwykle symboliczny gest na gali FAME 28

Marcin Najman od momentu powrotu do FAME MMA nie próżnował. W niecały rok stoczył pięć walk dla tej federacji! W październiku 2024 roku wygrał z Tomaszem Olejnikiem na gali Fame: The Freak. Następnie w 2025 roku wystąpił na galach FAME 25, 26, 27 i teraz na FAME 28. Niestety, spośród tych czterech starć tylko jedno okazało się dla niego zwycięskie – Najman wygrał w walce 1 vs 1 vs 1 przeciwko Michałowi Baronowi i Tomaszowi Dorożale na FAE 26. Wcześniej przegrał z braćmi Neffati, a następnie z Łukaszem „Tuszolem” Tuszyńskim oraz teraz z Pawłem „Scarfacem” Bombą. Warto podkreślić, że rywal Marcina Najmana po raz ostatni w walce mierzył się z nieżyjącym już Mateuszem Murańskim, a miało to miejsce w 2022 roku. Od tamtego czasu Bomba nie miał wiele okazji do walk ponieważ odsiadywał dwuletni wyrok w więzieniu za oszustwo finansowe.

Marcin Najman odpalił się na Tomasza Adamka! Szalony wywiad przed FAME 27

Jednak prawie trzyletnia przerwa w walkach nie przeszkodziła Pawłowi Bombie całkowicie rozbić Marcina Najmana. „Scarface” od razu ruszył na „Cesarza” i zepchnął go do obrony. W pewnej chwili zasypał rywala gradem ciosów, a ten w końcu padł na matę. Bomba rozpoczął dobijanie swojego rywala w parterze i po chwili, chcąc ochronić swojego podopiecznego, narożnik Najmana rzucił ręcznik i poddał walkę, która potrwała ostatecznie 2 minuty i 18 sekund. Więcej jednak mówi się o tym, co stało się po walce.

Wygląda na to że kolejna porażka dała do myślenia 46-letniemu pięściarzowi. Najman ogłosił bowiem zakończenie swojej kariery! Oczywiście, trudno zliczyć, jak wiele razy Marcin Najman ogłaszał swój koniec w rywalizacji, jednak każda kolejna taka deklaracja ma większe szanse być tą ostatnią. Co więcej, Najman zdecydował się po walce na niezwykle symboliczny gest – zdjął swoje rękawice i odłożył je na środek klatki. Czy rzeczywiście byliśmy świadkami ostatniej walki Najmana we freak-fightach? Przekonamy się w najbliższym czasie.

