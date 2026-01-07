Prawda o pieniądzach w KSW. Oto największa wypłata za walkę. Do ręki!

Współwłaściciel KSW, Martin Lewandowski, ujawnił szokujące szczegóły dotyczące zarobków zawodników.

Padła rekordowa kwota netto za jedną walkę, która wprawia w osłupienie.

Kto otrzymał tę fortunę i jakie są zasady wynagradzania w KSW? Sprawdź, jak działają finansowe kulisy federacji.

Największa wypłata w historii KSW. Martin Lewandowski ujawnia

W rozmowie z byłym znakomitym siatkarzem Łukaszem Kadziewiczem dla portalu Przegląd Sportowy Onet Martin Lewandowski otworzył się na temat finansów w KSW. Gdy zdradził kwotę, jaką otrzymał jeden z fighterów za jedną walkę, opadły nam szczęki! - Najwięcej za jedną walkę jednemu zawodnikowi zapłaciliśmy 4 miliony złotych netto. To było w ciągu ostatnich dwóch lat - wyjawił współwłaściciel federacji. Martin Lewandowski jednak nie chciał zdradzić, o kogo konkretnie chodzi. Wiemy natomiast, że przez lata niezwykle dobrze opłacanym zawodnikiem był Mariusz Pudzianowski, który ostatnio jednak z KSW mocno się poróżnił. Przypomnijmy, że ostatnią walkę na KSW "Pudzian" przegrał z Eddie'm Hallem po 30 sekundach pojedynku.

W galerii prezentujemy zdjęcia zjawiskowych ring girls KSW

KSW zasady wynagrodzenia

Włodarz największej w Europie federacji MMA w rozmowie z Kadziewiczem mówił też o ogólnych zasadach finansowych panujących w KSW.

Artur Szpilka - Michal Martinek. "Szpila" znokautował rywala na KSW 113! Wielka wygrana

Wygrany zawodnik dostaje procent podwyżki przy kolejnej walce, w przypadku dwóch wygranych walk, wypłata roczna wzrasta dwukrotnie. W przypadku porażki suma zostaje na takim samym poziomie jak wcześniej

- zdradził Martin Lewandowski.

Jak na przykład walczysz za 500 tys. zł, wynegocjujesz taki bonus, wygrasz, to drugą walkę możesz zawalczyć za 750 tys. zł. Jak wygrasz, to za kolejną dostaniesz 900 tys. zł - 1 mln zł i jeżeli masz kontrakt na sześć walk, to za każdą dostajesz więcej. A jak przegrywasz, to masz podstawę, która jest niezmienna

- tłumaczył.

Ostatnia gala KSW odbyła się 20 grudnia. Podczas niej efektowne zwycięstwo odniósł m.in. Artur Szpilka, który w drugiej rundzie pokonał Michala Martinka przez TKO. W walce wieczoru z kolei Adrian Bartosiński wygrał przez techniczny nokaut z Muslimem Tulshaevew.