Artur Szpilka - Michal Martinek. "Szpila" znokautował rywala na KSW 113! Wielka wygrana

Artur Szpilka wraca do łódzkiej Atlas Areny po 13 latach. W czerwcu 2012 roku pokonał w pięściarskim ringu Jameela McCline'a. - Teraz czeka mnie jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie niż 13 lat temu. Wtedy byłem faworytem, a w grudniu ta rola przypadnie Martinkowi. Znacie mnie jednak już tak długo i wiecie, że ja nie szukam łatwych walk i nigdy nie idę na skróty. Tak było w boksie i tak jest w MMA. Jeśli chcę się kiedyś bić o pas, a chcę, to najpierw muszę wskoczyć do rankingu, a zrobię to tylko pokonując kogoś, kto w tym rankingu już jest - mówił w rozmowie z "Super Expressem" były pięściarz.

Na żywo XTB KSW 113 Czas na co-main event: Paweł Pawlak (24-4-1) vs Laid Zerhouni (15-9, 1 NC)! Już tylko 2 mistrzowskie walki do końca dzisiejszej gali! Na moment wracamy do nokautu "AJ" na Lisku: BOOM, straight fire! 🔥🔥🔥

AJ wastes no time and wins in the very first round!



XTB #KSW113 | 🇵🇱 @CANALPLUS_SPORT | 🌍 KSWTV pic.twitter.com/kT8kJfwtg9 — KSW (@KSW_MMA) December 20, 2025 "Szpila" przyznał, że Martinek zaskoczył go umiejętnościami w stójce. W jego narożniku m.in. Michał Materla. Szpilka od razu po walce zwrócił się do obecnego na trybunach Arka Wrzoska! - Idę po ciebie - rzucił do wielkiego rywala. Szpilka vs Martinek runda II Obaj mają już rozbite nosy. Szpilka zaczął od prostych i zbudował przewagę, a Martinek poszedł po sprowadzenie, ale znowu udało się to rozerwać! Kapitalna szybka akcja "Szpili"! Martinek wygląda już na wycieńczonego. TRAFIŁ SZPILKA! Poszedł za ciosem i ubił Martinka na ziemi! Narożnik prosi Szpilkę o więcej ciosów prostych zamiast sierpów. Szpilka vs Martinek runda I Rwał się do walki Szpilka już przed gongiem. Spokojny początek, choć czuć moc w lewej ręce "Szpili". Martinek stawia na niskie kopnięcia. Częste zmiany pozycji u byłego pięściarza. Czech trafił Polaka i ten od razu zapraszał go do bitki! Po chwili trafił mocnym lewym. Martinek poszedł po sprowadzenie, ale Szpilka szybko wstał! "Czarnobrody" kilka razy zmroził byłego pięściarza ciosami! Szpilka stawia na uniki, zero gardy! Szpilka vs Martinek Szpilka walczy o ranking wagi ciężkiej KSW z numerem 5 tego zestawienia! Michal Martinek także ma występ na żywo przy wejściu! Trochę to trwało, ale Szpilka już w klatce. To Artur Szpilka pierwszy wychodzi do klatki. Jak zwykle przygotował na wejście coś specjalnego - tym razem rolę więźnia. Do końca gali już tylko 3 walki. Najbliższa to Artur Szpilka (4-1) vs Michal Martínek (12-6)! Teraz Lisek skupia się już na skoku o tyczce, choć umówił się jeszcze na wspólny trening z "AJ". Lisek szybko doszedł do siebie, ale trzeba przyznać, że AJ pokazał moc. AJ vs Lisek runda I AJ od razu szukał obalenia, ale Lisek się wybronił! Jednak już po chwili youtuber zdołał go wyciąć. Tyczkarz ładnie wrócił do stójki, ale to AJ rozpuścił mocno ręce! Kolano na głowę Liska i NOKAUT! AJ vs Lisek runda I Ruszyli! Udało się odnaleźć suspensor, zaraz początek walki! Jest potwierdzenie - "AJ" zapomniał o suspensorze na krocze. Przedłuża się wejście "AJ" do klatki. Chyba zapomniał o ochraniaczu. AJ vs Lisek Dawno żadna walka w KSW nie wzbudziła tylu emocji. Czas udowodnić to w klatce! Przypomnijmy - Piotr Lisek to reprezentant Polski w skoku o tyczce, z kolei "AJ" to popularny youtuber słynący z różnych wyzwań. Dziś sprawdzi się w KSW! I już teraz głośna walka specjalna: Adam "AJ" Josef (0-0) vs Piotr Lisek (1-0)! Po piątej wygranej z rzędu Michał Michalski wydaje się naturalnym kandydatem do walki o pas wagi średniej. Na chwilę wrócimy jeszcze do "Różala". Tak wyglądał nokaut na legendzie: When a precise shot hits you right in the ear there's nothing you can do.

Thank you for all the emotions and nostalgia 🙏💪



XTB #KSW113 | 🇵🇱 @CANALPLUS_SPORT | 🌍 KSWTV pic.twitter.com/NimtcQT2rv — KSW (@KSW_MMA) December 20, 2025 Michalski vs Janikowski runda I Na start piątka. Janikowski wyprowadził pierwszy cios, ale czuć, że w powietrzu wiszą tu bomby. Mocny początek medalisty olimpijskiego w zapasach, ale później to Michalski podłączył go kilkoma ciosami. Dobra kontra Janikowskiego w opałach! Tańczy na nogach były zapaśnik, bezwładnie padł na matę, gdzie Michalski zasypał go gradem ciosów! KONIEC WALKI! Michalski vs Janikowski Czas na hit wagi średniej. Sprawdźmy, czy Michalski potwierdzi status pretendenta do pasa Pawła Pawlaka! Po tych emocjonalnych chwilach kontynuujemy galę. Czas na "bitwę o Wrocław": Michał Michalski (13-5) vs Damian Janikowski (10-8). Chorwat symbolicznie zostawił rękawice na środku klatki. Piękny był to ostatni taniec w jego wykonaniu! Stipe Bekavac ogłosił, że była to jego ostatnia walka w karierze! "Różal" stanął do werdyktu i jeszcze raz oddał szacunek rywalowi. Wstał na chwiejnych nogach Różalski! Zamarła Atlas Arena. "Różal" chciał się podnieść, ale medycy go wstrzymywali. Różalski vs Bekavac runda I Piękny przytulas na początek. Bekavac zaczął bardzo aktywnie na nogach, a "Różal" stał spokojnie. Po minucie zaprosił rywala na bitkę na środku, ale Stipe nie skorzystał z tego zaproszenia. Po serii ciosów Bekavaca Różalski przybił mu piątkę. Szybkość zdecydowanie jest po stronie Chorwata. RUNĄŁ "RÓŻAL" W OSTATNICH SEKUNDACH! Różalski vs Bekavac To się dzieje! Rozbrzmiewa słynny Polonez Wojciecha Kilara, a Atlas Arena eksplodowała z powodu "Różala"! Marcin "Różal" Różalski ma ogromne serce! Uratował setki zwierząt. Teraz on potrzebuje wsparcia Więcej o szczytnym celu tej niespodziewanej walki w załączonym tekście. I już jedno z głównych wydarzeń tej gali - "Różal" kontra Bekavac w K-1 w małych rękawicach! Zanim powrót legendy, jeszcze upamiętnienie mundurowych ze strony KSW. A już za chwilę halftime show fight - Marcin Różalski vs Stipe Bekavac! Wójcik pomimo udanego debiutu w wadze ciężkiej czuje trochę niedosytu, ponieważ nie udało mu się skończyć tej walki. Wszyscy sędziowie punktowali 30-27 na korzyść Marcina Wójcika! Czas na werdykt... Sakai vs Wójcik runda III Przybita piątka i ostatnia runda. Wójcik kontynuuje dobrą pracę w stójce. Co ciekawe, w klinczu to Polak wygląda dziś lepiej od rywala słynącego z tej płaszczyzny. Dopiero na 2 min do końca Sakaiowi udało się obalić i próbował wejść za plecy, ale Wójcik świetnie się wybronił! Mądrze dokończył walkę pod siatką - czas na decyzję sędziów! Sakai vs Wójcik runda II Tym razem to Sakai zaczął od presji. Wójcik zachował jednak spokój i to on jako pierwszy wyraźnie trafił cios! Brazylijczyk przechwycił jego kopnięcie i doprowadził do klinczu pod siatką... Polak zdołał jednak odwrócić pozycję i próbował nawet obalenia! Po rozerwaniu znowu to on nadawał tempo w stójce. Chyba niepotrzebne zejście po nogi i kolejny klincz w końcówce. Sakai vs Wójcik runda I Od początku to Wójcik wywiera presję, Sakai spokojnie rozpoczął walkę. Całą rundę to Polak zaznaczał przewagę, ale Brazylijczyk od czasu do czasu polował na potężną kontrę. Wójcik na szczęście jest na razie czujny. Sakai vs Wójcik Wójcik to numer 1 kategorii półciężkiej, ale dziś spróbuje się w wadze ciężkiej. Czas na piątą z 11 walk: Augusto Sakai (17-6-1) vs Marcin Wójcik (21-10). Zalewski vs Debienne runda III Trochę żywszy początek w wykonaniu Zalewskiego. W drugiej minucie podłączył Debienne'a, który zaczął walczyć "na cofce". Francuz wyglądał też na zmęczonego. Starał się po prostu przewalczyć do końca. Polak znów go trafił i wycieńczony Debienne padł pod siatką, a sędzia musiał przerwać walkę w ostatniej minucie! Zalewski vs Debienne runda II Przerwa była naprawdę krótka, ale po wznowieniu to Debienne lepiej wyglądał w stójce. Polak trochę bez pomysłu na rywala. Będzie ostatnia runda. Zalewski vs Debienne runda II Zalewski w jednej akcji został kopnięty w krocze i otrzymał palec w oko. Przerwa w walce. Zalewski vs Debienne runda I Pierwsza walka karty głównej i pierwsza zakończona runda. Jak na razie najspokojniejsza walka, a Zalewski ma utrudnioną sytuację przez stracony punkt. Zalewski vs Debienne Polak nie zmieścił się w limicie wagowym, za co został ukarany odjęciem punktu i mniejszą wypłatą. Przechodzimy do karty głównej. Najpierw walka Wiktor Zalewski (7-2) vs Romain Debienne (11-6). To tyle jeśli chodzi o kartę wstępną. Czas na oficjalne otwarcie gali! Morelli vs Surdyn runda I Niebywałe! Wydawało się, że po raz pierwszy dojdzie do przerwy między rundami, ale kilka sekund przed gongiem Morelli zdołał skończyć Surdyna! Morelli vs Surdyn Zaczynamy! Czas na ostatnią walkę karty wstępnej: Marcello Morelli (6-4) vs Patryk Surdyn (8-4). Na chwilę wróćmy jeszcze do walki otwarcia - kapitalnie zaprezentował się Souheil Kaouchen: One round is all it takes! 🇲🇦🇫🇷 Souheil Kaouchen delivers yet again 🔥



XTB #KSW113 | 🇵🇱 @CANALPLUS_SPORT | 🌍 KSWTV pic.twitter.com/9ZWhtHSYhq — KSW (@KSW_MMA) December 20, 2025 Włodarczyk vs Krawczyk runda I I znów piorunujący występ faworyta! Włodarczyk od początku korzystał z przewagi warunków fizycznych, a wszystko skończył duszeniem zza pleców! Włodarczyk vs Krawczyk Fight! Czas na drugą walkę: Igor Włodarczyk (2-0) vs Artur Krawczyk (5-4). Kaouchen vs Geburek runda I ŁOOOO! Co za początek gali, Kaouchen kapitalnie zaprezentował się w KSW i już w pierwszej rundzie rozbił Geburka. Kaouchen vs Geburek Zaczynamy pierwszą walkę wieczoru! Krzysztof Geburek już zmierza do klatki! Już za chwilę pierwsza walka: Souheil Kaouchen (1-0) vs Krzysztof Geburek (3-1). Zbliża się godzina 19, więc czas rozpocząć galę! Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW 113. Początek pierwszej walki o godzinie 19:00!

Michal Martinek to popularny "Czarnobrody". W KSW stoczył sześć walk - w ostatnim pojedynku pokonał w lipcu Matheusa Scheffela. W CV ma także tytuł mistrza wagi ciężkiej czesko-słowackiej organizacji Oktagon MMA.

- Artur to sympatyczny facet, do tego bardzo popularny w Polsce. Teraz wychodzi film o nim, niedawno ukazała się jego autobiografia, ale mógł z tymi produkcjami trochę poczekać. Wtedy zdążyłby dopisać czy dograć sceny z naszej walki - śmiał się po ogłoszeniu walki Czech.

Szpilka wytrzymał z nim tylko 14 sekund! Coraz głośniej o wielkim rewanżu, dyrektor KSW komentuje

Starcie Szpilka - Martinek nie jest jednak jedynym elektryzującym pojedynkiem na XTB KSW 113. Tak prezentuje się karta walk gali w Łodzi:

Walka wieczoru: 77,1 kg - Adrian Bartosiński (17-1) vs Muslim Tulshaev (14-3) - walka o pas

Karta główna:

83,9 kg - Paweł Pawlak (24-4-1) vs Laid Zerhouni (15-9, 1 NC) - walka o pas

120,2 kg - Artur Szpilka (4-1) vs Michal Martínek (12-6)

100,0 kg - Adam "AJ" Josef (0-0) vs Piotr Lisek (1-0)

83,9 kg - Michał Michalski (13-5) vs Damian Janikowski (10-8)

120,2 kg - Marcin Różalski vs Stjepan Bekavac - K-1, małe rękawice

120,2 kg - Augusto Sakai (17-6-1) vs Marcin Wójcik (21-10)

77,1 kg - Wiktor Zalewski (7-2) vs Romain Debienne (11-6)

Karta wstępna:

61,2 kg - Marcello Morelli (6-4) vs Patryk Surdyn (8-4)

70,3 kg - Igor Włodarczyk (2-0) vs Artur Krawczyk (5-4)

65,8 kg - Souheil Kaouchen (1-0) vs Krzysztof Geburek (3-1)