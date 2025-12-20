KSW 113: Relacja na żywo. Wyniki gali w Łodzi 20.12.2025 [Bartosiński, Szpilka, AJ, Różalski: Kto wygrał?]

Czas na XTB KSW 113. To ostatnia gala największej polskiej federacji MMA w tym roku. W Łodzi odbędzie się kilka głośnych walk: Bartosiński - Tulshaev, Pawlak - Zerhouni, Szpilka - Martinek, AJ - Lisek, Różalski - Bekavac. Śledź wyniki w relacji "Super Expressu" z KSW 113 na żywo od godziny 19:00!

XTB KSW 113 - wyniki na żywo:

  • Walka wieczoru: 77,1 kg - Adrian Bartosiński (17-1) vs Muslim Tulshaev (14-3) - walka o pas

Karta główna:

  • 83,9 kg - Paweł Pawlak (24-4-1) vs Laid Zerhouni (15-9, 1 NC) - walka o pas
  • 120,2 kg - Artur Szpilka (4-1) vs Michal Martínek (12-6)
  • 100,0 kg - Adam "AJ" Josef (0-0) vs Piotr Lisek (1-0)
  • 83,9 kg - Michał Michalski (13-5) vs Damian Janikowski (10-8)
  • 120,2 kg - Marcin Różalski vs Stjepan Bekavac - K-1, małe rękawice
  • 120,2 kg - Augusto Sakai (17-6-1) vs Marcin Wójcik (21-10)
  • 77,1 kg - Wiktor Zalewski (7-2) vs Romain Debienne (11-6)

Karta wstępna:

  • 61,2 kg - Marcello Morelli (6-4) vs Patryk Surdyn (8-4) - wygrał przez TKO w 1. rundzie
  • 70,3 kg - Igor Włodarczyk (2-0) vs Artur Krawczyk (5-4) - wygrał przez poddanie w 1. rundzie
  • 65,8 kg - Souheil Kaouchen (1-0) vs Krzysztof Geburek (3-1) - wygrał przez TKO w 1. rundzie
Na żywo

XTB KSW 113

Zalewski vs Debienne runda I

Pierwsza walka karty głównej i pierwsza zakończona runda. Jak na razie najspokojniejsza walka, a Zalewski ma utrudnioną sytuację przez stracony punkt.

Zalewski vs Debienne

Polak nie zmieścił się w limicie wagowym, za co został ukarany odjęciem punktu i mniejszą wypłatą.

Przechodzimy do karty głównej. Najpierw walka Wiktor Zalewski (7-2) vs Romain Debienne (11-6).

To tyle jeśli chodzi o kartę wstępną. Czas na oficjalne otwarcie gali!

Morelli vs Surdyn runda I

Niebywałe! Wydawało się, że po raz pierwszy dojdzie do przerwy między rundami, ale kilka sekund przed gongiem Morelli zdołał skończyć Surdyna!

Morelli vs Surdyn

Zaczynamy!

Czas na ostatnią walkę karty wstępnej: Marcello Morelli (6-4) vs Patryk Surdyn (8-4).

Na chwilę wróćmy jeszcze do walki otwarcia - kapitalnie zaprezentował się Souheil Kaouchen:

Włodarczyk vs Krawczyk runda I

I znów piorunujący występ faworyta! Włodarczyk od początku korzystał z przewagi warunków fizycznych, a wszystko skończył duszeniem zza pleców!

Włodarczyk vs Krawczyk

Fight!

Czas na drugą walkę: Igor Włodarczyk (2-0) vs Artur Krawczyk (5-4).

Kaouchen vs Geburek runda I

ŁOOOO! Co za początek gali, Kaouchen kapitalnie zaprezentował się w KSW i już w pierwszej rundzie rozbił Geburka.

Kaouchen vs Geburek

Zaczynamy pierwszą walkę wieczoru!

Krzysztof Geburek już zmierza do klatki!

Już za chwilę pierwsza walka: Souheil Kaouchen (1-0) vs Krzysztof Geburek (3-1).

Zbliża się godzina 19, więc czas rozpocząć galę!

Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW 113. Początek pierwszej walki o godzinie 19:00!

To będzie mocne zakończenie roku w wykonaniu największej polskiej organizacji MMA. Już dzisiaj (20 grudnia) w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się gala XTB KSW 113. Karta walk obfituje w wydarzenia sportowe, freak-fightowe, a nawet charytatywne. Do klatki wraca legenda federacji Marcin "Różal" Różalski, a w nietypowej formule zmierzą się tyczkarz Piotr Lisek i influencer Adam "AJ" Josef. W mistrzowskiej walce wieczoru Adrian Bartosiński zmierzy się z Muslimem Tulshaevem. Wcześniej pasa będzie bronił także Paweł Pawlak, a kolejną walkę w KSW stoczy Artur Szpilka.

KSW 113 na żywo. Wyniki gali 20.12.2025 w Łodzi

Sporo emocji budzi tzw. extra-fight, który przyciąga uwagę fanów spoza świata czystego MMA. W limicie do 100 kg zmierzą się medalista mistrzostw świata w skoku o tyczce Piotr Lisek oraz popularny twórca internetowy Adam "AJ" Josef. Pojedynek odbędzie się na specjalnych zasadach: zakontraktowano go na trzy rundy po trzy minuty, a w parterze zabronione będą uderzenia łokciami. W sumie w Łodzi odbędzie się 11 walk, a początek gali już o 19:00!

