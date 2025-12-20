KSW 113: Relacja na żywo. Wyniki gali w Łodzi 20.12.2025 [Bartosiński, Szpilka, AJ, Różalski: Kto wygrał?]

XTB KSW 113 - wyniki na żywo:

Walka wieczoru: 77,1 kg - Adrian Bartosiński (17-1) vs Muslim Tulshaev (14-3) - walka o pas

Karta główna:

83,9 kg - Paweł Pawlak (24-4-1) vs Laid Zerhouni (15-9, 1 NC) - walka o pas

120,2 kg - Artur Szpilka (4-1) vs Michal Martínek (12-6)

100,0 kg - Adam "AJ" Josef (0-0) vs Piotr Lisek (1-0)

83,9 kg - Michał Michalski (13-5) vs Damian Janikowski (10-8)

120,2 kg - Marcin Różalski vs Stjepan Bekavac - K-1, małe rękawice

120,2 kg - Augusto Sakai (17-6-1) vs Marcin Wójcik (21-10)

77,1 kg - Wiktor Zalewski (7-2) vs Romain Debienne (11-6)

Karta wstępna:

61,2 kg - Marcello Morelli (6-4) vs Patryk Surdyn (8-4) - wygrał przez TKO w 1. rundzie

vs - wygrał przez TKO w 1. rundzie 70,3 kg - Igor Włodarczyk (2-0) vs Artur Krawczyk (5-4) - wygrał przez poddanie w 1. rundzie

vs - wygrał przez poddanie w 1. rundzie 65,8 kg - Souheil Kaouchen (1-0) vs Krzysztof Geburek (3-1) - wygrał przez TKO w 1. rundzie

Na żywo XTB KSW 113 Zalewski vs Debienne runda I Pierwsza walka karty głównej i pierwsza zakończona runda. Jak na razie najspokojniejsza walka, a Zalewski ma utrudnioną sytuację przez stracony punkt. Zalewski vs Debienne Polak nie zmieścił się w limicie wagowym, za co został ukarany odjęciem punktu i mniejszą wypłatą. Przechodzimy do karty głównej. Najpierw walka Wiktor Zalewski (7-2) vs Romain Debienne (11-6). To tyle jeśli chodzi o kartę wstępną. Czas na oficjalne otwarcie gali! Morelli vs Surdyn runda I Niebywałe! Wydawało się, że po raz pierwszy dojdzie do przerwy między rundami, ale kilka sekund przed gongiem Morelli zdołał skończyć Surdyna! Morelli vs Surdyn Zaczynamy! Czas na ostatnią walkę karty wstępnej: Marcello Morelli (6-4) vs Patryk Surdyn (8-4). Na chwilę wróćmy jeszcze do walki otwarcia - kapitalnie zaprezentował się Souheil Kaouchen: One round is all it takes! 🇲🇦🇫🇷 Souheil Kaouchen delivers yet again 🔥



XTB #KSW113 | 🇵🇱 @CANALPLUS_SPORT | 🌍 KSWTV pic.twitter.com/9ZWhtHSYhq — KSW (@KSW_MMA) December 20, 2025 Włodarczyk vs Krawczyk runda I I znów piorunujący występ faworyta! Włodarczyk od początku korzystał z przewagi warunków fizycznych, a wszystko skończył duszeniem zza pleców! Włodarczyk vs Krawczyk Fight! Czas na drugą walkę: Igor Włodarczyk (2-0) vs Artur Krawczyk (5-4). Kaouchen vs Geburek runda I ŁOOOO! Co za początek gali, Kaouchen kapitalnie zaprezentował się w KSW i już w pierwszej rundzie rozbił Geburka. Kaouchen vs Geburek Zaczynamy pierwszą walkę wieczoru! Krzysztof Geburek już zmierza do klatki! Już za chwilę pierwsza walka: Souheil Kaouchen (1-0) vs Krzysztof Geburek (3-1). Zbliża się godzina 19, więc czas rozpocząć galę! Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW 113. Początek pierwszej walki o godzinie 19:00!

To będzie mocne zakończenie roku w wykonaniu największej polskiej organizacji MMA. Już dzisiaj (20 grudnia) w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się gala XTB KSW 113. Karta walk obfituje w wydarzenia sportowe, freak-fightowe, a nawet charytatywne. Do klatki wraca legenda federacji Marcin "Różal" Różalski, a w nietypowej formule zmierzą się tyczkarz Piotr Lisek i influencer Adam "AJ" Josef. W mistrzowskiej walce wieczoru Adrian Bartosiński zmierzy się z Muslimem Tulshaevem. Wcześniej pasa będzie bronił także Paweł Pawlak, a kolejną walkę w KSW stoczy Artur Szpilka.

KSW 113 na żywo. Wyniki gali 20.12.2025 w Łodzi

Sporo emocji budzi tzw. extra-fight, który przyciąga uwagę fanów spoza świata czystego MMA. W limicie do 100 kg zmierzą się medalista mistrzostw świata w skoku o tyczce Piotr Lisek oraz popularny twórca internetowy Adam "AJ" Josef. Pojedynek odbędzie się na specjalnych zasadach: zakontraktowano go na trzy rundy po trzy minuty, a w parterze zabronione będą uderzenia łokciami. W sumie w Łodzi odbędzie się 11 walk, a początek gali już o 19:00!