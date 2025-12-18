Marcin "Różal" Różalski ma ogromne serce! Uratował setki zwierząt. Teraz on potrzebuje wsparcia

Marcin "Różal" Różalski zawalczy na gali XTB KSW 113 w Atlas Arenie w Łodzi

"Różal" zawalczy w klatce ze Stjepanem Bekavacem

Różalski ma wielkie serce. KSW i CANAL+ pomogą mu zebrać pieniądze na "Różaland"

Marcin Różalski ratuje Różaland. Zawalczy, by kończyć zbiórkę

„Różal” ostatni raz bił się w klatce KSW w czerwcu 2022 roku. Na KSW 71 przegrał w drugiej rundzie z Errolem Zimmermanem. Od tego czasu bił się tylko raz. Karierę zakończył pojedynkiem z Mariuszem Wachem w formule K-1. - Ja nigdy nie byłem przygotowany do tego, żeby zakończyć karierę. Prawda jest jednak taka, że już strasznie się męczyłem – powiedział Różalski.

Marcin Różalski jest bardzo zaangażowany w pomoc dla zwierząt. Prowadzi swój „Różaland”, w którym uratował setki zwierząt. - Na przestrzeni tych 9 lat uratowaliśmy ok. 100 koni i wiele innych zwierząt gospodarskich – czytamy na Pomagam.pl. Teraz potrzebuje jednak 1,5 mln zł, by wykupić wielki teren potrzebny dla koni. Teren, na którym znajduje się ośrodek był przeznaczony przez pana Adama, który zmarł, a prawa do terenu ma 21 spadkobierców. Uzbieranie tej kwoty pozwoli na wykupienie tego terenu.

Do tej pory udało się zebrać ponad połowę tej kwoty. Cała wypłata „Różala” za walkę na KSW zostanie przeznaczona na zbiórkę. - Jako CANAL+ zdecydowaliśmy się wesprzeć tę inicjatywę i pokryć gażę „Różala”, która w całości zostanie przekazana na rzecz zbiórki „Stowarzyszenia Pomagaj Pomagać Różaland” - czytamy w oświadczeniu Canal+.

Kiedy gala XTB KSW 113?

Marcin Różalski zawalczy na gali XTB KSW 113 ze Stjepanem Bekavacem z Chorwacji. Rywal „Różala” walczył dwukrotnie w KSW i przegrywał z Łukaszem „Jurasem” Jurkowskim i Przemysławem Mysialą. Różalski jest byłym mistrzem KSW w wadze ciężkiej!

XTB KSW 113 odbędzie się już jutro w Atlas Arenie w Łodzi. Gala rusza o godzinie 19:00 i transmitowana będzie na kanale CANAL+ Live oraz w systemie CANAL+ Online.