Szczytny cel walki Marcina Różalskiego w KSW! Dlatego wraca ze sportowej emerytury

Szczytny cel powrotu Marcina Różalskiego. Z tego powodu zawalczy w KSW

Marcin Różalski wraca do klatki KSW! „Różal” po ponad 3,5 roku przerwy znów wystąpi w największej organizacji MMA w Polsce. Kompletnie niespodziewane informacje pojawi się we wtorkowe południe.

Różalski ostatni raz mierzył się w KSW w czerwcu 2022 roku, przegrywając z Errolem Zimmermanem. „Różal” w 2017 roku został mistrzem organizacji w wadze ciężkiej, pokonując w fenomenalnym stylu Fernando Rodriguesa jr-a. Niespodziewany powrót 47-latka będzie miał miejsce na XTB KSW 113 w Łodzi już w tę sobotę! Co ważne, ma mieć wymiar nie tylko sportowy, ale i charytatywny.

Marcin Różalski wraca do KSW! Szokujące ogłoszenie. Walka ma być już w sobotę

Potrzeba wielkich pieniędzy na Różaland Marcina Różalskiego

„Różal” prowadzi Różaland, stowarzyszenie na rzecz skazanych na śmierć zwierząt. Ikona polskich sportów walki pomaga pięknym koniom, które najczęściej doświadczyły wiele zła w swoim życiu. Różalski uratował już ok. 100 koni. W internetowej zbiórce internauci oraz kibice zgromadzili już 800 tys zł, ale to wciąż za mało! Potrzeba kolejnych 700 tys zł!

Kwota, którą Różalski otrzyma za ten pojedynek ma zostać przekazana na wykupienie blisko 6 ha ziemi w gminie Słupno. Nazwisko przeciwnika „Różala” ma zostać ogłoszone w czwartek, 17 grudnia.

Kto zawalczy na XTB KSW 113?

W walce wieczoru dojdzie do pojedynku, którego stawką będzie pas w wadze półśredniej. Adrian Bartosiński zmierzy się z Muslivem Tulshaevem. Z kolei w wadze ciężkiej Artur Szpilka zawalczy z Michalem Martinkiem. Dojdzie także do extra-fightu z udziałem Adama „AJ-a” Josefa z tyczkarzem Piotrem Liskiem. Wydarzenie transmitowane będzie w CANAL+ Sport i CANAL+ Online.