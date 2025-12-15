Szokująca walka w FAME! Dawid Załęcki znów zawalczy za syna. Zaskakujący rywal

FAME MMA ogłosiła pierwszy pojedynek na kolejną galę FAME 29

Dawid Załęcki zmierzy się ze skonfliktowanym ze swoim synem Bartoszem Szachtą

Gala odbędzie się 24 stycznia w Arenie Jaskółka w Tarnowie

FAME 29: Szachta zawalczy z Załęckim

Federacja FAME odkrywa pierwsze karty przed pierwszą galą w 2026 roku. Już 24 stycznia w Arenie Jaskółka w Tarnowie dojdzie do emocjonującego pojedynku na FAME 29. Choć głośny konflikt toruński dotyczył jego syna, to dobrego imienia rodziny bronić będzie Dawid „Crazy” Załęcki. Jego przeciwnikiem będzie Bartosz Szachta.

Zestawienie to ma silne podłoże personalne. Inicjatorem pojedynku był Dawid Załęcki. Popularny „Crazy” postanowił wejść do oktagonu, aby osobiście rozwiązać konflikt narosły między Szachtą a jego synem, Denisem. To moment, w którym ojciec staje w obronie dobrego imienia rodziny Załęckich.

- Dawid sam zażądał walki z Bartkiem! Mocno nie odpowiada mu jego konflikt z synem. Ojciec znowu stanie w obronie dobrego imienia rodziny Załęckich.Od przyjaźni do nienawiści. Czas rozstrzygnąć, kto rządzi w Toruniu - w oktagonie na zasadach K-1 w małych rękawicach! - czytamy w ogłoszeniu.

Kiedy odbędzie się gala FAME 29?

Relacja obu zawodników przeszła burzliwą drogę – od przyjaźni do otwartej wrogości. Styczniowe starcie ma ostatecznie rozstrzygnąć, kto rządzi w Toruniu. Aby zapewnić kibicom maksymalną dawkę emocji i widowiskowość, pojedynek odbędzie się w formule K-1 w małych rękawicach. Ta formuła sprzyja dynamicznym i efektownym wymianom, które tak bardzo lubią fani FAME.

Gala FAME 29 odbędzie się 24 stycznia 2026 roku w Arenie Jaskółka Tarnów. Bilety na wydarzenie są dostępne w sprzedaży na FAMEMMA.TV.

