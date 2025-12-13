Cezary Oleksiejczuk - Cesar Almeida. O której debiut Polaka w UFC? Transmisja na żywo: Gdzie oglądać walkę?

Cezary Oleksiejczuk podpisał kontrakt z UFC we wrześniu tego roku. - To była niesamowita podróż, która kosztowała mnie wiele wyrzeczeń. Wierzę jednak, że to dopiero początek naszej drogi i teraz wspólnie z bratem ramię w ramię będziemy godnie reprezentować Polskę na arenie światowej - mówił po spełnieniu marzenia w ramach Dana White's Contender Series. Jego brat Michał Oleksiejczuk od lat bije się dla UFC, a teraz to samo może powiedzieć Cezary.

Zdobył kontrakt z UFC! Wrócił do Polski i wskoczył na traktor, jego duża siła fizyczna pochodzi z pracy w polu

Oleksiejczuk - Almeida: O której walka? Gdzie oglądać debiut Polaka w UFC?

Już trzy miesiące po efektownej demolce wartej kontrakt Oleksiejczuk wraca do Las Vegas. Na sobotniej gali UFC Fight Night jego rywalem będzie Brazylijczyk Cesar Almeida. To zawodnik legitymujący się rekordem 7-1, który drogę przez Contender Series przeszedł w 2023 roku. Od tamtej pory walczy w UFC, gdzie poniósł tylko jedną porażkę. Polaka "na dzień dobry" czeka więc spore wyzwanie, ale czego innego spodziewać się po największej federacji MMA na świecie?

Walka Oleksiejczuk - Almeida jest jedną z trzech głównych na dzisiejszej gali UFC Vegas. Starcia karty głównej rozpoczną się o 4 rano czasu polskiego, a Polak i Brazylijczyk stoczą czwartą walkę w kolejności - ok. godziny 5 rano. Po nich zostanie już tylko co-main event i main event gali w Las Vegas.

Transmisję na żywo z gali UFC tradycyjnie przeprowadzi Polsat Sport. Od godziny 4:00 walki karty głównej z udziałem Oleksiejczuka będzie można obejrzeć na żywo na kanale Polsat Sport 1. Trzymamy kciuki za udany debiut byłego mistrza FEN w UFC!