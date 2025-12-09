Jan Błachowicz chce solówki z gwiazdą UFC?! Zaatakował Joannę Jędrzejczyk, były mistrz chce jej bronić

Do ostrego spięcia doszło przy okazji gali UFC 323. Kłótnia między Joanną Jędrzejczyk a Jamahalem Hillem została uwieczniona na wideo

W obronie legendy polskiego MMA stanął były mistrz UFC Jan Błachowicz

Zagroził Jamahalowi Hillowi solówką na niesportowych zasadach

Jan Błachowicz gotowy bić się w obronie Joanny Jędrzejczyk

Wielka afera w świecie UFC! W sieci pojawiło się kontrowersyjne nagranie z wielkiej afery pomiędzy Joanną Jędrzejczyk a Jamahalem Hillem i jego partnerką. Polska legenda UFC kłóciła się z zawodnikiem kategorii półciężkiej. Amerykański wojownik MMA miał grozić, że jeśli „JJ” znów będzie robiła problemy jego ukochanej, to może ją znokautować.

W sieci rozpętała się burza, a nadal nie do końca wiadomo, o co dokładnie chodziło w całym spięciu. Jan Błachowicz, były mistrz UFC stanął jednak w obronie polskiej gwiazdy.

- Jak jest taki twardy, żeby wyzywać Asię to słuchaj... Zapraszam. Tak się nie robi i to nie jest sportowe. Możemy to załatwić niesportowo, a mam w tym większe doświadczenie. Zapraszam! Żebyś się nie zdziwił, że w niesportowych walkach Błachowicz jest jeszcze mocniejszy niż w sportowych, gdzie nie ma pana, który powie stop – powiedział w rozmowie z „In The Cage”.

Jan Błachowicz zremisował z Bogdanem Guskovem na UFC 323

Do całego spięcia doszło na gali UFC 323. Jan Błachowicz walczył podczas tego wydarzenia w karcie głównej w jej pierwszym pojedynku. Polak, niestety, wciąż czeka na zwycięstwo w największej organizacji świata.

Tym razem jego pojedynek zakończył się większościowym remisem – dwóch sędziów wskazywało na remis, jeden na wygraną Jana Błachowicza.