Jan Błachowicz znów bez zwycięstwa w UFC. „Cieszyński Książę” przemówił po walce z Guskovem

Jan Błachowicz stoczył drugą walkę w tym roku, jednak ponownie nie zdołał wygrać. Po porażce z Carlosem Ulbergiem w marcu teraz przyszedł czas na... remis z Bogdanem Guskovem. To oznacza, że na cztery ostatnie walki „Cieszyński Książę” dwa razy przegrał i aż dwa razy zremisował ze swoimi rywalami. Niestety, oznacza to także, że po raz ostatni Błachowicz wygrał w 2022 roku, gdy pokonał Aleksandara Rakicia. Remis raczej nie przybliży „Cieszyńskiego Księcia” do kolejnej walki o pas mistrzowski, ale warto podkreślić, że pokazał się on w tej walce z dobrej strony i była ona bardzo emocjonująca. Polak przeżywał w niej ciężkie chwile, ale ostatecznie przetrwał i sam później mocno zagroził swojemu przeciwnikowi.

Po starciu Jan Błachowicz dość aktywnie komentował je w mediach społecznościowych, choć często wykorzystując wpisy innych. Udostępnił post, w którym posłużył się cytatem: „Zajrzałeś do piekła w drugiej rundzie i wróciłeś, żeby nam o tym opowiedzieć. Szacun za wolę walki!!!” – mogliśmy przeczytać. Jeśli chodzi zaś o bezpośredni komentarz od samego Błachowicza, to nie odniósł się on bezpośrednio do walki. – Dziękuję wszystkim fanom i całemu zespołowi za wsparcie, doping, każde dobre słowo. Wrócę – napisał.

Błachowicz odniósł się do walki także w relacjach. W kolejnych udostępnionych wrzucał wpisy innych osób – Joanny Jędrzejczyk, Łukasza Jurkowskiego czy Dominika Durniata, ale też zwykłych kibiców, którzy gratulowali mu dobrej walki: „Nasz mistrz na zawsze”, „Wciąż to masz”, „Brawo mistrzu, nasz zwycięstwa” - czytaliśmy. „Cieszyński Książę” udostępnił również nagranie ze spotkania z kibicami i po raz drugi zwrócił się właśnie do nich. – Dziękuję wszystkim fanom, których spotkałem po walce. Mówiłem to wiele razy, ale powiem po raz kolejny: mam najlepszych fanów! Dziękuję – napisał Błachowicz.

