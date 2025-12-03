Jan Błachowicz wskoczył do gorącego źródła przed walką w Las Vegas. W takich warunkach trenuje Polak

Błachowicz rozpoczyna każdy obóz od wizyty w polskich górach. Na początku listopada były mistrz UFC w wadze półciężkiej ruszył w Tatry, gdzie nie tylko zdobywał szczyty (m.in. Sarnią Skałę), ale też trenował na macie. "W górach każdy sparing kopie mocniej" - napisał na Instagramie.

Nie inaczej było po przeprowadzce do Las Vegas. W ramach aklimatyzacji, tuż po przylocie do USA, Błachowicz zafundował sobie wędrówkę po szlaku Gold Strike Canyon w pobliżu Zapory Hoovera na granicy stanów Arizona i Nevada. Nie zabrakło lekkiej wspinaczki, przeprawy przez jezioro oraz kąpieli w jednym z tamtejszych popularnych wśród turystów gorących źródeł.

- Kocham naturę, bo jest niesamowita. To właśnie dał nam Stwórca. Czasami lubię się znaleźć w środku wielkiego miasta, ale zdecydowanie bardziej wolę takie miejsca, one dają mi dużo energii. To zawsze jest częścią mojego obozu. A na koniec ciepła woda, takie naturalne jacuzzi. Uwielbiam to - powiedział Błachowicz w materiale opublikowanym przez UFC.

Jan Błachowicz czeka ponad trzy lata na wygraną w UFC

Zaprawa w górach ma oczywiście zaprocentować zwycięstwem, na które Błachowicz czeka już ponad trzy lata. Ostatni pojedynek w UFC wygrał w maju 2022 r., pokonując przed czasem Aleksandara Rakicia. Potem w starciu o wakujący pas mistrza wagi półciężkiej zremisował z Magomiedem Ankalajewem oraz przegrał na punkty z Aleksem Pereirą i Carlosem Ulbergiem.

- Mam nadzieję, że kibice zobaczą znakomitą walkę. To będzie ciężki pojedynek, bo Bogdan lubi się pobić w stójce w takim bokserskim stylu, ale ja chcę wygrać i dobrze się bawić w klatce - zakończył "Cieszyński Książę".

Na tej samej gali w klatce zaprezentuje się też Iwo Baraniewski, dla którego będzie to debiut w UFC. 27-latek wywalczył kontrakt z federacją w połowie września, wygrywając na gali Dana White’s Contender Series w zaledwie 20 sekund z Mahamedem Alym. W Las Vegas Polak zmierzy się z Turkiem Ibo Aslanem.

