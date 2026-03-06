Niesamowite, co łączy mistrza KSW i Mariusza Pudzianowskiego. Znakomita historia sprzed lat! Hit

Adrian Bartosiński jest niepokonanym w kategorii półśredniej mistrzem KSW. Przegrał walkę jedynie z Mamedem Khalidovem w wadze średniej

Niewielu kibiców wie, że „Bartosa” i Mariusza Pudzianowskiego łączy wspólna przeszłość

Kiedyś opowiedział o tym sam Pudzianowski!

Co łączy Adriana Bartosińskiego i Mariusza Pudzianowskiego?

Adrian Bartosiński należy dziś do największych gwiazd polskiego MMA. 31-letni zawodnik jest mistrzem kategorii półśredniej federacji KSW i podczas gali KSW 116 stanie do kolejnej obrony tytułu. Jego rywalem będzie Łotysz Madars Fleminas. Niewiele osób pamięta jednak, że wiele lat temu „Bartos” był… noszony na rękach przez Mariusza Pudzianowskiego.

Do tej nietypowej sytuacji doszło w 2021 roku przed galą KSW 59. Wtedy Pudzianowski opowiedział o swojej relacji z rodziną przyszłego mistrza KSW. Okazało się, że zawodnicy znają się od wielu lat.

– Jego ojciec jest o sześć lat starszy, więc wychowaliśmy się na jednym podwórku. Razem jeździliśmy po zabawach i dyskotekach, a tego tutaj nosiłem na rękach. A teraz startuje ze mną na gali – mówił wtedy „Pudzian” w rozmowie z Polsatem Sport.

Słowa Pudzianowskiego padły tuż przed debiutem Bartosińskiego w największej polskiej organizacji MMA. Od tamtego czasu jego kariera nabrała ogromnego rozpędu. Dziś „Bartos” jest niepokonanym w KSW mistrzem wagi półśredniej i jednym z najbardziej widowiskowych zawodników federacji.

25

Adrian Bartosiński znów broni pasa! Gdzie oglądać KSW 116?

Mistrzowski pas zdobył podczas gali KSW 81, kiedy efektownie pokonał Artura Szczepaniaka. Od tamtej pory skutecznie bronił tytułu cztery razy i ugruntował swoją pozycję jako jeden z liderów organizacji. W całej zawodowej karierze przegrał tylko jeden pojedynek – z legendarnym Mamedem Khalidovem.

Przed Bartosińskim kolejne wyzwanie. Podczas gali KSW 116 zmierzy się z Madarsem Fleminasem. Walka odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim i będzie transmitowana wyłącznie w CANAL+. Dla Polaka będzie to następna okazja, by potwierdzić, że należy dziś do ścisłej czołówki europejskiego MMA.