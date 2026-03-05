Marta Linkiewicz jednym wyznaniem zszokowała wszystkich. Nikt nie uwierzy, że to może się stać!

Marta Linkiewicz chce walki z Joanną Jędrzejczyk, legendą UFC

Marta Linkiewicz ponownie wywołała spore poruszenie w świecie freak-fightów. Podczas programu FACE2FACE poprzedzającego galę FAME 30: ICONS zawodniczka otwarcie przyznała, że w przyszłości chciałaby skrzyżować rękawice z jedną z największych gwiazd polskiego MMA – Joanną Jędrzejczyk.

Linkiewicz stwierdziła, że starcie z byłą mistrzynią UFC byłoby dla niej ogromnym sportowym wyzwaniem. Była zawodniczka federacji KSW i wieloletnia dominatorka kategorii słomkowej w UFC uchodzi za jedną z najlepszych zawodniczek w historii kobiecego MMA, dlatego potencjalny pojedynek z nią byłby jednym z największych wydarzeń w świecie freak-fightów.

Na razie jednak Linkiewicz skupia się na najbliższym pojedynku. Już 21 marca podczas gali FAME 30: ICONS w PreZero Arenie Gliwice zmierzy się z Izabelą Badurek, która ma za sobą wieloletnią karierę w zawodowym MMA i występy m.in. w KSW oraz UFC.

Dla Linkiewicz będzie to jedno z największych sportowych wyzwań w dotychczasowej karierze we freak-fightach. Badurek należy do najbardziej doświadczonych zawodniczek, jakie kiedykolwiek pojawiły się w tej formule, dlatego pojedynek zapowiada się jako jedno z najciekawszych starć całej gali.

Kto walczy na gali FAME 30: ICONS?

Gala FAME 30: ICONS odbędzie się 21 marca w PreZero Arenie Gliwice i będzie jedną z największych imprez federacji w tym roku. Starcie Linkiewicz z Badurek ma być jednym z głównych punktów wydarzenia.

W walce wieczoru Denis Labryga zmierzy się z Makhmudem Muradovem, byłym zawodnikiem UFC i tymczasowym mistrzem OKTAGON MMA w wadze średniej.

