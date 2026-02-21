KSW 115: Karta walk. Kolejność pojedynków. Kto walczy na gali w Lubinie?

KSW 115 w Lubinie zaplanowano na sobotę, 21 lutego

Na XTB KSW 115 dojdzie do pojedynku mistrzowskiego. Sebastian Przybysz zmierzy się z Vitaliim Yakymenko

Kto jeszcze walczy na gali KSW 115?

XTB KSW 115: Kto walczy w Lubinie?

Gala XTB KSW 115 w Lubinie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kibice zgromadzeni w hali oraz przed ekranami zobaczą łącznie dziewięć pojedynków, a stawką najważniejszego z nich będzie mistrzowski pas. Kto dokładnie wejdzie do klatki? Jaka jest kolejność walk na gali XTB KSW 115?

Głównym wydarzeniem gali (Main Event) jest elektryzujący pojedynek na szczycie kategorii koguciej. Broniący mistrzowskiego pasa Sebastian Przybysz skrzyżuje rękawice z niezwykle groźnym pretendentem, Vitaliim Yakymenko. Obaj zawodnicy bez problemu zmieścili się w wymaganym limicie wagowym, co zapowiada fenomenalną mistrzowską batalię.

Zanim jednak dojdzie do walki wieczoru, fani zobaczą osiem innych starć, w tym dwa pojedynki dostępne za darmo na platformie YouTube w ramach karty wstępnej.

Karta walk XTB KSW 115 w Lubinie

Walka o pas kategorii koguciej: 61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz #C (61,2 kg/135 lb) vs. Vitalii Yakymenko #2 (61,2 kg/135 lb)

Karta główna

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak #3 (77,4 kg/171 lb) vs. Kacper Koziorzębski #5 (77,5 kg/171 lb)

65,8 kg/145 lb: Alioune Nahaye #4 (66,2 kg/146 lb) vs. Łukasz Charzewski #5 (66,2 kg/146 lb)

77,1 kg/170 lb: Daniel Skibiński #9 (77,6 kg/171 lb) vs. Dawid Kuczmarski (77,2 kg/170 lb)

65,8 kg/145 lb: Michał Domin #8 (66,2 kg/146 lb) vs. Josef Štummer #9 (67,2 kg/148 lb)

83,9 kg/185 lb: Borys Dzikowski (84,4 kg/186 lb) vs. Kacper Pakeltys (84,3 kg/186 lb)

61,2 kg/135 lb: Mariusz Joniak #9 (61,5 kg/136 lb) vs. Karol Durszlewicz (61,5 kg/136 lb)

Darmowe walki na kanale YouTube KSW oraz YouTube CANAL+ SPORT POLSKA

93 kg/205 lb: Jordan Nandor (92,6 kg/204 lb) vs. Kacper Sochacki (93,5 kg/206 lb)

70,3 kg/155 lb: Kacper Fornalski (70,5 kg/155 lb) vs. Kristians Boguzs (70,6 kg/156 lb)