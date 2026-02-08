Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk z niesamowitą premię od UFC. Tak docenił ich Dana White

2026-02-08 10:29

To była polska noc w UFC, a nasi wojownicy wracają do domu z walizkami pełnymi dolarów! Szef organizacji, Dana White, był tak zachwycony występami Jakuba Wikłacza i Michała Oleksiejczuka, że postanowił sypnąć groszem. Obaj Polacy otrzymali gigantyczne bonusy w wysokości 100 tysięcy dolarów każdy, co jest ogromną dodatkową kwotą dla obu Biało-czerwonych.

Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk wyróżnieni przez UFC

Takie wieczory w wykonaniu Biało-Czerwonych przechodzą do historii. Gala UFC zakończyła się nie tylko sportowymi triumfami Polaków, ale również deszczem pieniędzy. Dana White, słynący z nagradzania najbardziej efektownych zawodników, tym razem postanowił wyróżnić Jakuba Wikłacza i Michała Oleksiejczuka kwotami, które robią ogromne wrażenie.

Jakub Wikłacz, który wygrał swoją walkę przez poddanie zaledwie sekundę przed końcowym gongiem, został nagrodzony za nieustępliwość i dramaturgię. Jego wygrana nad Muinem Gafurovem – mimo kontrowersji i prób podważenia werdyktu przez rywala – została uznana za jeden z najbardziej emocjonujących momentów wieczoru.

Równie wielkie powody do radości ma Michał Oleksiejczuk. Popularny "Husarz", znany ze swojej bezkompromisowej stójki i potężnego uderzenia, również otrzymał przelew na 100 tysięcy dolarów. Jego występ porwał publiczność i po raz kolejny udowodnił, że Polak jest gwarancją fajerwerków w klatce.

UFC: Trzy zwycięstwa Polaków w Las Vegas

Łącznie polscy zawodnicy wywieźli z gali dodatkowe 200 tysięcy dolarów (ok. 700 tysięcy złotych) samych bonusów, nie licząc podstawowych gaż za walki i wygrane. To wyraźny sygnał, że pozycja Polaków w UFC jest mocna, a ich styl walki podoba się nie tylko kibicom, ale i szefostwu w Las Vegas.

Na UFC Fight Night w nocy z soboty na niedzielę (7/8 lutego) zaprezentowała się także Klaudia Syguła. Polka wygrała swój pojedynek również po decyzji sędziów.

