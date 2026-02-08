Polka rozbiła rywalkę na UFC, ale też oberwała! Zobacz, jak wyglądała po walce

Klaudia Syguła po raz trzeci w karierze weszła do klatki UFC. Oprócz niej na sobotniej gali w Las Vegas zaprezentowali się także m.in. Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk, ale to właśnie 27-latka rozpoczęła polską noc w UFC. Jej przygoda z największą federacją MMA na świecie zaczęła się od walki na ostatnią chwilę, którą przegrała w listopadzie 2024 roku z Melissą Mullins. Nieco ponad 12 miesięcy później Syguła wróciła do Las Vegas jako pełnoprawna zawodniczka UFC i przepędziła demony z debiutu, odnosząc drugie zwycięstwo z rzędu.

Klaudia Syguła lepsza od Rosjanki w UFC! Zacięta walka na pełnym dystansie

Tak wyglądała Syguła po wygranej w UFC

Przez 3 rundy walka Polki z Brazylijką Priscilą Cachoeirą toczyła się pod jej dyktando. Wystarczy spojrzeć na liczbę znaczących ciosów - Syguła wyprowadziła ich 151 przy 99 rywalki. Trudy tego starcia było widać na twarzach obu zawodniczek, zwłaszcza po zakrwawionej i rozbitej Brazylijce. Sędziowie jednogłośnie wypunktowali ten pojedynek na korzyść Polki, ale nie oznacza to, że zwycięstwo przyszło jej bez trudu.

"Dodaję kolejne zwycięstwo do rekordu. Ta walka była dla mnie symboliczna. Wróciłam do miejsca, gdzie przegrałam debiut w UFC. Wróciłam jako kompletnie inna zawodniczka. Jeszcze raz, daję z siebie wszystko, żeby walczyć o swoje marzenia" - podsumowała udany występ w mediach społecznościowych Syguła. Na gorąco po zwycięstwie zwróciła się do kibiców w krótkim filmiku już z hotelu, gdy ślady walki były jeszcze świeże, zwłaszcza pod okiem, ale nie przeszkodziły jej w świętowaniu! Była to ósma wygrana w jej karierze.

