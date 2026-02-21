Mamed Khalidov wraca do klatki KSW! Niesamowita walka ogłoszona. Znamy termin

Mamed Khalidov - Paweł Pawlak to walka wieczoru XTB KSW 117 w Warszawie

18 kwietnia legenda MMA stanie przed szansą zdobycia pasa w kategorii średniej

Czy ta sztuka znów mu się uda? Zadanie nie będzie łatwe

Khalidov vs Pawlak na XTB KSW 117!

18 kwietnia na warszawskim COS Torwar dojdzie do trzęsienia ziemi w polskim MMA. Organizacja KSW przygotowała dla fanów prawdziwą gratkę – w walce wieczoru gali XTB KSW 117 zmierzą się obecny król wagi średniej Paweł Pawlak oraz absolutna ikona tego sportu, Mamed Khalidov. Stawką będzie mistrzowski pas.

To zestawienie gwarantuje fajerwerki i najwyższy poziom sportowy. Obaj zawodnicy znajdują się na fali wznoszącej i prezentują wyborną formę, co zwiastuje jedno z najciekawszych starć na szczycie w historii polskiego MMA.

Pawlak wygrywa wszystko od 7 lat

Paweł "Plastinho" Pawlak (25-4-1, 11 KO, 4 Sub) przeżywa najlepszy okres w swojej karierze. Od 2019 roku pozostaje niepokonany, notując w tym czasie jedenaście zwycięstw i zaledwie jeden remis.

Pas mistrzowski wagi średniej KSW wywalczył w 2023 roku i zdążył go już skutecznie obronić trzykrotnie. W grudniu zeszłego roku zachwycił kibiców, poddając Laïda Zerhouniego, za co zgarnął bonus za najlepsze skończenie wieczoru (drugie tego typu wyróżnienie w karierze w KSW).

Khalidov znów sięgnie po pas mistrza KSW?

Mamed Khalidov (38-8-2, 17 KO, 17 Sub) to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi sportów walki. Choć rywalizuje zawodowo od ponad dwudziestu lat, wciąż potrafi szokować zwinnością, techniką i siłą.

Były dwukrotny mistrz wagi średniej i czempion kategorii półciężkiej ma wyraźną chrapkę na odzyskanie korony w dywizji do 84 kilogramów. Jego ostatnie występy udowadniają, że wciąż jest w ścisłej elicie. Obecnie jest na fali trzech wielkich zwycięstw z rzędu - błyskawicznie rozprawił się z Mariuszem Pudzianowskim, w fenomenalnym stylu znokautował Scotta Askhama, a w swoim ostatnim pojedynku poddał niepokonanego wcześniej mistrza wagi półśredniej, Adriana Bartosińskiego.

Gdzie kupić bilety na XTB KSW 117?

Ta wielka batalia będzie zwieńczeniem fantastycznej gali zorganizowanej na COS Torwar w Warszawie już 18 kwietnia. Wejściówki na wydarzenie XTB KSW 117 są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem portalu eBilet.pl.