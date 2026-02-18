58-letni Mike Tyson znów wejdzie do ringu! Zmierzy się z legendą. Wielka walka

Mike Tyson wraca do ringu. Właśnie ogłoszono kolejny pojedynek 58-latka

„Iron Mike” zmierzy się z Floydem Mayweatherem Jr-em

Do starcia dojdzie w Demokratycznej Republice Konga w kwietniu 2026 roku

Mike Tyson wraca do ringu po porażce!

Mieliśmy już walki youtuberów, powroty emerytów i starcia celebrytów, ale to zestawienie przebija wszystko. Mike Tyson i Floyd Mayweather Jr., dwaj giganci, którzy zdefiniowali boks w ostatnich dekadach, oficjalnie potwierdzili swój pojedynek. Do historycznego starcia dojdzie już 25 kwietnia w Demokratycznej Republice Konga.

Jeszcze niedawno wydawało się, że porażka Tysona z Jakiem Paulem w 2024 roku będzie ostatecznym pożegnaniem "Żelaznego Mike'a" z ringiem. Tymczasem 58-letni weteran postanowił podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Jego rywalem będzie Floyd "Money" Mayweather, który zakończył zawodową karierę z nieskazitelnym bilansem 50-0.

Gdzie odbędzie się walka Tyson – Mayweather?

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Walka odbędzie się w Demokratycznej Republice Konga (dawny Zair). To właśnie tam w 1974 roku Muhammad Ali znokautował George'a Foremana w słynnym "Rumble in the Jungle". Organizatorzy chcą nawiązać do tej legendy, tworząc wydarzenie o globalnym zasięgu.

Choć dokładne miejsce nie zostało jeszcze potwierdzone, mówi się o Kinszasie, co nadałoby wydarzeniu wymiar niemal mistyczny.

Pojedynek będzie miał charakter pokazowy (exhibition match), co oznacza, że wynik nie zostanie wpisany do oficjalnych rekordów zawodników. Nieoficjalne doniesienia mówią o 8 rundach po 2 minuty – formacie, który ma zapewnić bezpieczeństwo obu weteranom. Co ciekawe, nie przewiduje się limitu wagowego, co stawia Mayweathera w niezwykle trudnej sytuacji fizycznej. Gala planowana jest na 25 kwietnia 2026 roku.