Pogrzeb Mariana Kasprzyka. Przejęta Julia Szeremeta ze sztandarem. Wzruszające obrazy przejdą do historii

Pogrzeb Mariana Kasprzyka, mistrza olimpijskiego w boksie, odbył się 9 lutego 2026 roku w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Uwagę żałobników zwróciła Julia Szeremeta, która stała w świątyni ze sztandarem, symbolizując kontynuację sukcesów polskiego boksu po 60 latach od olimpijskiego złota Kasprzyka.

Mszę pogrzebową odprawił bp Piotr Greger, a uroczystość miała szczególną oprawę, zorganizowano specjalne autobusy dla żałobników.

Marian Kasprzyk zmarł 2 lutego. Tydzień później, o godz. 14.00 w bielskiej katedrze rozpoczął się jego pogrzeb. Legendarny bokser zasłabł w swoim domu i - mimo przyjazdy ratowników - nie udało się go uratować. Śmierć pięściarza wywołała ogromny smutek w świecie polskiego sportu i wśród kibiców. Marian Kasprzyk był nie tylko fenomenalnym pięściarzem, lecz także wspaniałym człowiekiem, na co zwrócił uwagę w rozmowie z "Super Expressem" Krzysztof Kosedowski, inny znakomity bokser. - Łezka stanęła w oku, kiedy się o tym dowiedziałem. To był człowiek wyjątkowy pod każdym względem. Wspaniały, świetny sportowiec, kolega. Nie znam człowieka, który by powiedział o nim coś kwaśnego - mówił nam pięściarz i podkreślił, że nie chodzi o okolicznościową kurtuazję. - Pogadał i z milionerem, i z biedakiem. Podał rękę każdemu. Mogę wystawić mu tylko złotą laurkę. Wiem, że wszyscy mówimy o zmarłych dobrze, ale to był k...a wyjątkowy człowiek - dodał Kosedowski. Pogrzeb Mariana Kasprzyka przygotowany był najdrobniejszych szczegółach. Ostatnie pożegnanie mistrza miało niezwykłą oprawę, a na dzień pogrzebu przygotowano specjalne autobusy dla żałobników. Wśród nich znalazła się m.in. Julia Szeremeta. Jej obecność na uroczystości była symboliczna. Nasza pięściarka bowiem po 60 latach od olimpijskiego złota Mariana Kasprzyka sama wywalczyła olimpijski medal. Julia Szeremeta w katedrze była bardzo przejęta, co można zobaczyć w naszej galerii z pogrzebu Mariana Kasprzyka.

O szczegółach pogrzebu Mariana Kasprzyka w obszernym komunikacie na swojej stronie internetowej informowała Kuria Bielsko-Żywiecka. Warto przypomnieć, że zmarły bokser był osobą głęboko religijną, o czym wspominał m.in. trenier Zbigniew Raubo. - Ostatnie może 30 lat to jego głęboka wiara. To nie było tak, że umierał i poszedł do kościoła. To nie było na chwilę, że jak trwoga, to do Boga. On od lat był człowiekiem głęboko wierzącym - mówił w rozmowie z "SE". W informacji z kurii szczegółowo rozpisany został plan pogrzebu Mariana Kasprzyka.

- przekazała Kuria Bielsko-Żywiecka

