Pogrzeb Mariana Kasprzyka. Niesamowita oprawa. Biskup, katedra i modlitwa różańcowa! Szczegóły

Pogrzeb Mariana Kasprzyka, mistrza olimpijskiego w boksie z Tokio, odbędzie się 9 lutego w Bielsku-Białej.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14:00 mszą w katedrze św. Mikołaja, którą odprawi biskup Piotr Greger.

Godzinę wcześniej zaplanowano modlitwę różańcową, a o 13:30 wystąpienia przedstawicieli władz i środowisk sportowych.

Po mszy kondukt żałobny uda się do Kamienicy, gdzie Marian Kasprzyk zostanie pochowany obok żony Krystyny.

Marian Kasprzyk nie żyje - ta smutna wiadomość obiegła media we wtorek, 3 lutego. Jeden z najlepszych pięściarzy w historii Polski zmarł dzień w wcześniej. - W poniedziałek późnym wieczorem zasłabł w domu. (…) Wezwano ratowników, ale nie było szans - zdradził w rozmowie z PAP przyjaciel boksera. Ostatnie lata życia Marian Kasprzyk spędził w otoczeniu dwóch ludzi, którzy się nim opiekowali - Józefem Sojką i Bogdanem Dubielem. - Można powiedzieć, że miał ogromne szczęście, bo nie miał dzieci, najbliższa rodzina była gdzieś daleko, a oni go praktycznie nie opuszczali. Jeździli z nim do lekarza, chodzili do kościoła, pomagali w codziennych sprawach - mówił w rozmowie z "Faktem" Leszek Błażyński, autor książki o Marianie Kasprzyku "Spowiedź mistrza". Mistrza olimpijskiego z Tokio wspominało wielu innych słynnych postaci związanych z boksem, m.in. Krzysztof Kosedowski, Zbigniew Raubo czy Andrzej Kostyra. W środę pojawiła się informacja na temat ostatniego pożegnania mistrza. Pogrzeb Mariana Kasprzyka odbędzie się tydzień po jego śmierci.

Wiadomość o pogrzebie Mariana Kasprzyka przekazała Kuria Bielsko-Żywiecka na stronie diecezji. Ostatnie pożegnanie legendarnego pięściarza będzie miało niesamowitą oprawę.

Pogrzeb Mariana Kasprzyka, mistrza olimpijskiego z Tokio, wybitnego pięściarza i jednej z legend polskiego sportu, odbędzie się w poniedziałek, 9 lutego 2026 r. Mszę św. pogrzebową sprawować będzie bp Piotr Greger o godz. 14.00 w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Godzinę wcześniej rozpocznie się modlitwa różańcowa, natomiast o godz. 13.30 zaplanowano wystąpienia przedstawicieli władz oraz środowisk sportowych. Po zakończeniu Eucharystii nastąpi przejazd do Kamienicy, gdzie Marian Kasprzyk spocznie na cmentarzu parafialnym obok swojej małżonki Krystyny, zmarłej w 2001 roku. Udział w uroczystościach zapowiedzieli przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Bokserskiego, Beskidzkiej Rady Olimpijskiej oraz władz miasta

- czytamy w komunikacie. Warto dodać, że Marian Kasprzyk był człowiekiem głęboko wierzącym, o czym w rozmowie z "Super Expressem" wspominał m.in. Zbigniew Raubo. Na ostatnich zdjęciach pięściarza na naszych łamach można go zobaczyć pod krzyżem i z różańcem w ręku. Galeria znajduje się poniżej.

