Imane Khelif obniżała poziom testosteronu przed IO w Paryżu. Przyznała się do tego! „Jestem dziewczyną”

Mateusz Sobiecki
2026-02-07 11:53

To wyznanie rzuca nowe światło na głośną aferę z igrzysk w Paryżu. Imane Khelif w rozmowie z dziennikiem "L'Equipe" potwierdziła spekulacje dotyczące jej zdrowia. Mistrzyni olimpijska w boksie przyznała, że posiada gen SRY oraz że przed turniejem musiała poddać się procedurze obniżania poziomu testosteronu.

Imane Khelif

i

Autor: Photo/John Locher/ Associated Press
  • Imane Khelif udzieliła szczerego wywiadu francuskiemu L'Equipe
  • Mistrzyni olimpijska odpowiedziała na zarzuty fanów oraz IBA dotyczące męskich hormonów
  • Przyznała też, że obniżała poziom testosteronu przed igrzyskami w Paryżu

Imane Khelif odpowiada na zarzuty intenautów i ekspertów

Po miesiącach domysłów i kontrowersji, które zdominowały turniej bokserski na igrzyskach w Paryżu, Imane Khelif zdecydowała się na szczerość. W wywiadzie dla prestiżowego "L'Equipe" złota medalistka odniosła się do kwestii swojej płci i biologii, potwierdzając informacje o specyficznych uwarunkowaniach genetycznych. Khelif zaprzeczyła jednak doniesieniom o byciu osobą transpłciową.

Algierka, której występy w stolicy Francji wywołały ogólnoświatową debatę, przyznała wprost, że posiada gen SRY. Jest to gen determinujący płeć, łączony z męskością. To właśnie ta kwestia była źródłem wątpliwości Międzynarodowej Stowarzyszenia Boksu (IBA) w przeszłości.

Khelif ujawniła również, że aby zostać dopuszczoną do rywalizacji olimpijskiej pod egidą MKOl, musiała dostosować się do rygorystycznych wymogów hormonalnych. – Obniżałam poziom testosteronu przed igrzyskami w Paryżu – przyznała w wywiadzie, potwierdzając, że przeszła kurację medyczną, by zmieścić się w limitach przewidzianych dla kategorii kobiecej.

Imane Khelif gotowa na kolejne testy. Wysłała wyniki badań

Mimo medycznych faktów, zawodniczka stanowczo broni swojej kobiecej tożsamości, odcinając się od narracji sugerującej zmianę płci. – Nie jestem transpłciowa, jestem dziewczyną. Wychowywałam się jako dziewczynka, dorastałam jako dziewczynka, mieszkańcy mojej wioski zawsze znali mnie jako dziewczynkę – podkreśliła emocjonalnie Khelif.

Mistrzyni olimpijska patrzy już w przyszłość i deklaruje chęć dalszej kariery, godząc się na wszelkie niezbędne procedury weryfikacyjne. Khelif poinformowała, że nawiązała już współpracę z nową federacją – World Boxing, która ma szansę zastąpić skompromitowaną IBA w strukturach olimpijskich.

– Skontaktowałam się z World Boxing, wysłałam im swoją dokumentację medyczną, badania hormonalne, wszystko – zapewniła. Dodała również, że nie boi się kolejnych testów. – Jeśli będę musiała przejść test przed następnymi igrzyskami, to się na niego zgodzę. Nie mam z tym problemu. Już go przeszłam – podsumowała w rozmowie z francuskim dziennikiem.

BOKS
IO Paryż 2024