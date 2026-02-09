Pogrzeb Mariana Kasprzyka. Wielkie komplikacje w dzień ostatniego pożegnania

Pogrzeb Mariana Kasprzyka, mistrza olimpijskiego w boksie, odbędzie się w poniedziałek, 9 lutego 2026 roku o godzinie 14:00 w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej, mszę poprowadzi bp Piotr Greger.

Pogrzeb Mariana Kasprzyka. Szczegóły: biskup, różaniec i katedra

Marian Kasprzyk to jeden z najwybitniejszych pięściarzy w polskiej historii. Jego największym sukcesem było zdobycie złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Tokio w 1964 roku. Oprócz tego Kasprzyk zdobył m.in. brąz na igrzyskach w Rzymie (w 1960 roku) i trzecie miejsce na mistrzostwach Europy w Belgradzie (1961 r.). Legendarny pięściarz zmarł 2 lutego. Na tydzień później zaplanowany został pogrzeb Mariana Kasprzyka. Na ostatnie pożegnanie naszego mistrza przygotowano specjalną oprawę. Informacje na ten temat podała Kuria Bielsko-Żywiecka.

Pogrzeb Mariana Kasprzyka, mistrza olimpijskiego z Tokio, wybitnego pięściarza i jednej z legend polskiego sportu, odbędzie się w poniedziałek, 9 lutego 2026 r. Mszę św. pogrzebową sprawować będzie bp Piotr Greger o godz. 14.00 w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Godzinę wcześniej rozpocznie się modlitwa różańcowa, natomiast o godz. 13.30 zaplanowano wystąpienia przedstawicieli władz oraz środowisk sportowych. Po zakończeniu Eucharystii nastąpi przejazd do Kamienicy, gdzie Marian Kasprzyk spocznie na cmentarzu parafialnym obok swojej małżonki Krystyny, zmarłej w 2001 roku. Udział w uroczystościach zapowiedzieli przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Bokserskiego, Beskidzkiej Rady Olimpijskiej oraz władz miasta

- czytamy w komunikacie.

Pogrzeb Mariana Kasprzyka. Komplikacje dla mieszkańców

Pogrzeb Mariana Kasprzyka wiąże się także z wielkimi komplikacjami dla mieszkańców Bielska-Białej. Jak czytamy w portalu bielskirynek.pl, który powołuje się na Miejski Zarząd Dróg, "w związku z uroczystościami od niedzieli 8 lutego od godz. 18.00 do poniedziałku 9 lutego do godz. 16.00 wyłączone z ruchu będą: plac św. Mikołaja wraz z parkingiem przy ul. Schodowej oraz parkingi przy Studiu Filmów Rysunkowych i przy ul. Władysława Sikorskiego". Dla tych, którzy biorą udział w pogrzebie Mariana Kasprzyka, zapewnione zostały specjalne autobusy umożliwiające przejazd z katedry na cmentarz oraz powrót po zakończeniu uroczystości ostatniego pożegnania.

Po śmierci Mariana Kasprzyka na łamach "Super Expressu" boksera wspominało wiele postaci związanych z polskim pięściarstwem, m.in. trener Zbigniew Raubo czy dziennikarz Andrzej Kostyra. Nie ma osoby, która powiedziałaby złe słowo o mistrzu olimpijskim z Tokio. I nie jest to zwykła kurtuazja.

Łezka stanęła w oku, kiedy się o tym dowiedziałem. To był człowiek wyjątkowy pod każdym względem. Wspaniały, świetny sportowiec, kolega. Nie znam człowieka, który by powiedział o nim coś kwaśnego

- mówił nam Krzysztof Kosedowski.

