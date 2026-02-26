Daniel Rutkowski o bójkach na ulicy. Szczere słowa przed GROMDA 24! "Wiedzieli, czym to grozi"

Znany zawodnik KSW Daniel Rutkowski zadebiutuje w GROMDZIE

Były pretendent do pasa mistrzowskiego wyszedł z aresztu i zawalczy na gołe pięści

Jego pojedynek już w ten piątek, 27 lutego w Pionkach

GROMDA: Daniel Rutkowski nie musiał bić się na ulicach!

Daniel Rutkowski (37 l.) wyszedł z aresztu pod koniec 2025 r. i od razu poczuł głód walki. Doświadczony gwiazdor MMA i były zawodnik KSW zadebiutuje w nowej formule. Już w piątek, 27 lutego zawalczy w GROMDZIE, organizacji walk na gołe pięści.

"Rutek" po problemach z prawem szybko odnalazł swoje nowe miejsce. W GROMDZIE będzie miał okazję sprawdzić siłę swoich pięści - bez używania zapasów, z których słynie. - Jestem bardzo spokojny dla obcych, bo trenuję całe życie i wiem, jaką krzywdę mogę zrobić. Bałbym się używać moich rąk na ulicy. Jeden mały błąd i można skończyć w więzieniu - przyznał.

W ringu spokojnie jednak nie będzie. Pojedynki w GROMDZIE nie kończą się decyzjami sędziowskimi. Po czterech 2-minutowych rundach następuje piąta bez limitu czasowego aż do nokautu lub poddania. W przeszłości niewielu atakowało "Rutka".

- Nie musiałem nigdy się bić na ulicy, bo ludzie mnie znali i wiedzieli, czym to grozi - dodał Rutkowski, przyznając, że inni najczęściej obawiali się zaczepiać go poza salą treningową.

Mariusz Grabowski o walce Rutka: Będzie bił się do końca!

Mariusz Grabowski, szef GROMDY, nie ukrywa radości z zakontraktowania byłego zawodnika KSW. - To sportowiec, który osiągał wielkie sukcesy. Da świetne widowisko, liczę na to. On będzie bił się do samego końca! - wyznał.

GROMDA 24 już w piątek, 27 lutego w Pionkach! Gala transmitowana będzie tylko w systemie PPV na GROMDA.TV.

