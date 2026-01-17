Sensacyjny transfer! Daniel Rutkowski wchodzi do gry w GROMDZIE. Niedawno opuścił areszt

Daniel Rutkowski zadebiutuje w GROMDZIE! Sensacja
Ostatnie miesiące były dla Rutkowskiego niezwykle burzliwe, i to nie ze względów sportowych. W sierpniu 2025 roku media obiegła informacja o zatrzymaniu zawodnika przez policję. Rutkowski zniknął z przestrzeni publicznej, a jego dalsza kariera stanęła pod dużym znakiem zapytania.
Jak się okazuje, zawodnik niedawno odzyskał wolność i nie zamierzał długo czekać z powrotem do treningów i startów. W sobotę, punktualnie o godzinie 13:00, media społecznościowe organizacji GROMDA rozgrzały się do czerwoności. Federacja słynąca z krwawych walk na gołe pięści oficjalnie ogłosiła angaż Rutkowskiego.
Decyzja ta jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę mocną pozycję "Rutka" w hierarchii KSW. Radomianin zajmował wysokie miejsce w rankingu wagi piórkowej i wciąż był liczony w grze o najwyższe laury. Przypomnijmy, że ponad dwa lata temu stanął przed szansą zdobycia mistrzowskiego pasa największej polskiej federacji MMA.
GROMDA: Niespodziewany transfer „Rutka”
Przejście do GROMDY to dla Rutkowskiego skok na głęboką wodę. Walki w ringu o wymiarach 4x4 metry rządzą się swoimi prawami. Jednak styl Rutkowskiego – oparty na mocnym charakterze i nieustępliwości w stójce – może zwiastować, że doskonale odnajdzie się w brutalnym świecie walk na gołe pięści.
Na ten moment nie wiadomo jeszcze, z kim Daniel Rutkowski zadebiutuje w nowej formule, ani czy jego przygoda z GROMDĄ oznacza definitywny koniec współpracy z KSW, czy jedynie "skok w bok". Kolejne wydarzenie odbędzie się 27 lutego. Jedno jest pewne – GROMDA zyskała potężne nazwisko, które przyciągnie przed ekrany rzesze kibiców.