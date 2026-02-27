GROMDA 24: Karta walk. Kto walczy na Gromdzie dzisiaj 27.02.2026?

GROMDA to już uznana marka w polskich sportach walki. 27 lutego 2026 federacja słynąca z brutalnych walk na gołe pięści zorganizuje galę z numerem 24. Swój debiut w Gromdzie zaliczy m.in. Daniel Rutkowski, były zawodnik KSW i mistrz FEN oraz Babilon MMA, który wraca po problemach z prawem i chce wrócić na sportową ścieżkę właśnie tutaj. - To sportowiec, który osiągał wielkie sukcesy. Da świetne widowisko, liczę na to. On będzie bił się do samego końca! - cieszy się szef organizacji, Mariusz Grabowski. Ale nie tylko "Rutek" ma zapewnić widowisko!

Gromda 24: Karta walk. Kto walczy na gali 27.02?

W walce wieczoru zobaczymy starcie Patryk Chacia – Fifen "Heavyheart" Arami Gbeyi. Gromda 24 będzie też miejscem drugiej konfrontacji "Polska Siła vs Black Power", która na gali Gromda 22 zakończyła się sporymi kontrowersjami. Teraz ma już nie być niedomówień! Poza tym odbędą się mecze Polska vs Niemcy i Polska vs Anglia. W jedynym superfighcie "Polski Wiking" zmierzy się z "Niedźwiedziem". Oto pełna karta walk GROMDA 24:

Walka wieczoru

Patryk Chacia vs Fifen „Heavyheart” Arami Gbeyi

Polska Siła vs Black Power

Daniel „Rutek” Rutkowski vs Issa „Shadow” Ben’s

Marcin „Wasyl” Wasilewski vs African Kratos

Mikołaj „Majk” Prabucki vs Levy „The Missle” Carriel

Paweł „Lisek” Lisiecki vs Sunshine

Daniel „Piasek” Piaskowski vs Michael „Kalash” Fessie

Polska vs Niemcy

Marek „Kanarek” Antosiewicz vs Michel „Rostock” Dietze

Janusz „Janusz” Magdon vs Kevin „Titan” Bangert

Polska vs Anglia

Adam „Ziomek” Ziomek vs Luke „Lucky Luke” Fleming

Grzegorz „Fizol” Siwy vs Mark „Big Dog” Webster

Superfight

Paweł „Polski Wiking” Gołębiewski vs Mateusz „Niedźwiedź” Kopeć

GROMDA 24 już w piątek, 27 lutego, w Pionkach! Transmisja tylko w systemie PPV na stronie gromda.tv.