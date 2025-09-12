GROMDA 22 NA ŻYWO. Wielka awantura w walce Romusia z HeavyHeartem! Walka no-contest [WYNIKI LIVE]

GROMDA 22: Wyniki gali na żywo
WALKA WIECZORU
- Sebastian "Scarface" Skiermański - Patryk "Chacia" Chacia
POLSKA - ANGLIA 3:1
- Daniel "Skalpel" Gładysz - Brad "Dynamite" Donovan - Dynamite wygrał przez TKO
- Janusz "Janusz" Magdon - Musa "Bandito" Christian - Janusz wygrał przez TKO
- Paweł "Lisek" Lisiecki - Tommy "Tommy Gun" Gifford - Lisek wygrywa przez KO
- Paweł "Polski Wiking" Gołębiewski - Rowan "Manbaby" Gregory - Polski Wiking wygrywa przez TKO
TURNIEJ NITRO (80 kg)
- Maciej "Luta" Grzegorzewski - Dominik "Suchy" Suchecki - Luta wygrał przez TKO
- Damian "Kiwi" Kiwior - Mateusz "Ziomuś" Ziomek - Ziomuś wygrywa przez TKO
POLSKA - BLACK POWER
- Denis "Romuś" Romek - Fifen "HeavyHeart" Arami - walka uznana za nieodbytą
- Jakub "Słomka" Słomka - Randy "Kofi King" Randayn
SUPERFIGHTY
- Adam "Ziomek" Ziomek - Krzysztof "Rambo" Waczyński - Ziomek wygrał przez poddanie
- Mateusz "Niedźwiedź" Kopeć - Mikołaj "Majk" Prabucki - Majk wygrał przez KO
GROMDA 22
Słomka vs Kofi King Runda I
Zaczęli!
Idziemy dalej! Drugi z pojedynków Polska Siła - Black Power. Jakub "Słomka" Słomka vs Randy "Kofi King" Randayn.
Okazuje się, że HeavyHeart jednak nie przegrywa przez poddanie! Organizatorzy zdecydowali, że walka zostanie zapisana jako nieodbyta.
Warto podkreślić, że HeavyHeart nie ma żadnych pretensji do Romusia, ale tylko do sędziego.
Co tu się stało?! HeavyHeart zaczął krzyczeć, że sędzia oszukuje! Wykrzykiwał, że dawał liczeniem odpoczywać Romusiowi i w końcu poddał pojedynek!
Romuś vs HeavyHeart Runda I
Wielka awantura od samego początku! Nie było żadnej obrony, wymiana cios za cios i w końcu jeden z cepów od HeavyHearta trafił Romusia! Ten tańczył na nogach, ale w końcu opanował się i zdołał walczyć dalej! Kolejne wymiany wyglądały cały czas tak samo sierpy z obu stron, lecz za każdym razem to Arami trafiał celnie i Romuś był... 5 razy liczony!
Romuś vs HeavyHeart Runda I
Zaczęli!
Lecimy dalej! Teraz starcie Polskiej Siły z Blach Power! Pierwsza walka Denis "Romuś" Romek vs Fifen "HeavyHeart" Arami.
Ostatecznie Polska wygrywa z Anglią 3:1. Teraz chwila przerwy.
Polski Wiking vs Manbaby Runda IV
Ależ potężny sierpowy Polskiego Wikinga! Manbaby szedł po klincz, Gołębiewski odskoczył i huknął lewym sierpowym na szczękę Anglika. Ten padł na matę i choć wstał, to sędzia zdecydował się zakończyć pojedynek!
Polski Wiking vs Manbaby Runda III
Manbaby klinczuje i spycha Wikinga na liny, sędzia co chwila przerywa walkę, mało w niej akcji. Gregory kilkukrotnie upominany przez sędziego, co chwila łapał rywala. Pod koniec rundy Gregory był liczony, ale przetrwał.
Polski Wiking vs Manbaby Runda II
Polski Wiking z nową energią wszedł w walkę, zepchnął Anglika do lin i zaczął obijać! Manbaby przetrwał i to on zaczął napierać na Polaka! Wiking trzy razy skutecznie kontrował podbródkowymi, ale Gregory wyglądał niezmordowanego! Lepsza runda Polaka, mocno obijał rywala, lecz ten jakimś cudem nawet nie był liczony.
Polski Wiking vs Manbaby Runda I
Ostra wymiana od początku, mocna wymiana z obu stron. Przed końcem pierwszej minuty Polski Wiking zatoczył się, sędzia chciał przerwać, ale Anglik nie dawał się odciągnąć. Gołębiewski przetrwał, ale jest mocno rozcięty. Pod sam koniec Polski Wiking zdołał jeszcze mocno trafić Manbaby'ego, lecz nie posłał go na deski.
Wiking vs Manbaby Runda I
Zaczęli!
Ostatnia walka w meczu Polska - Anglia. Paweł "Polski Wiking" Gołębiewski vs Rowan "Manbaby" Gregory.
Lisek vs Tommy Gun Runda I
KONIEC! Tommy Gun chyba się zaciął! Natomiast lisek wystrzelił jak z karabinu, zagonił Gifforda do narożnika i zaczął okładać go kolejnymi ciosami! Anglik starał się odpowiadać, ale nie był w stanie zastopować nawały Liska! Tommy próbował jeszcze wstać, ale gdy wstał, do razu stracił równowagę i sędzia uznał, że to nie ma sensu! Wszystko trwało 26 sekund!
Lisek vs Tommy Gun Runda I
Zaczęli!
Kolejne starcie polsko-angielskie. Paweł "Lisek" Lisiecki vs Tommy "Tommy Gun" Gifford.
Janusz vs Bandito Runda III
KONIEC! Dobry lewy Janusza na samym początku, ale Bandito ustał! Po chwili Anglik nadział się na kontrę Janusza i znów był liczony! Po przerwie Bandito rzucił się na Janusza i... złapał go w pół i niemal wyrzucił za liny! Kilkadziesiąt sekund do końca, Bandito nie miał sił uciekać, dostawał potężne ciosy od Janusza i w końcu padł! Sędzia kończy starcie!
Janusz vs Bandito Runda II
Bandito znów wchodzi od razu w krótki dystans, walka co chwila przerywana przez sędziego po kolejnych klinczach. Po niespełna minucie Bandito trochę się uspokoił i... to nie było dla niego dobre! Janusz wyprowadza mocny lewy prosty i Anglik liczony! Janusz nie miał jak zaatakować, żeby dobić rywala, a Bandito dostaje drugie ostrzeżenie za uderzenia po komendzie stop. Wydaje się, że Anglik może zostać zaraz zdyskwalifikowany.
Janusz vs Bandito Runda I
Bandito błyskawicznie skracał dystans i atakował Janusza w klinczu. Miało to sens, ponieważ Janusz ma dużą przewagę wzrostu i zasięgu. Polak nie potrafił jednak tej przewagi wykorzystać i wpuszczał rywala w bliski kontakt. Pod koniec rundy Janusz na wycofaniu w końcu znalazł ciosem twarz bandito i lekarz musiał interweniować, bo Bandito zaczął mocno krwawić. Anglik wrócił do walki i pod sam koniec oglądaliśmy jeszcze obijanie się wzajemnie w klinczu.
Janusz vs Bandito Runda I
Zaczęli!
Kolejna walka przed nami w meczu Polska - Anglia: Janusz "Janusz" Magdon vs Musa "Bandito" Christian.
Dynamite miał bardzo wiele gorzkich słów w kierunku Włodara, który wycofał się przed samą walką! Zapowiada, że chce się z nim zmierzyć, wypowiedział się też bardzo ciepło o Skalpelu, który wskoczył zamiast Włodara na ostatnią chwilę.
Skalpel vs Dynamite Runda II
Pierwsze sekundy i Dynamite trafia bardzo celnym i mocnym prostym! KONIEC! SKALPEL NIE DAJE RADY!
Skalpel vs Dynamite Runda I
Dynamite ostro ruszył do przodu i mocno zaatakował Skalpela! Ten próbował uciekać, ale rywal cały czas go zaganiał! W końcu dostał mocno na szczękę, leciał na dół i wtedy Dynamite trafił go jeszcze w tył głowy! Sędzia daje Skalpelowi czas na dojście do siebie. Gładysz wrócił do walki, ale rywal miał wielką przewagę warunków i sprowadzał go do ziemi długimi rękoma. Ostatecznie Skalpel wytrwał, ale to będzie dla niego baaardzo trudna walka.
Skalpel vs Dynamite Runda I
Zaczęli!
Przed nami pierwsza walka meczu Polska - Anglia! Daniel "Skalpel" Gładysz vs Brad "Dynamite" Donovan.
Kiwi vs Ziomuś Runda V
KOOOOOONIEEEEEC! Szybko powrót do walki, Ziomuś rzucił się na rywala, Kiwi przyjął całą serię ciosów i w końcu padł! Wstał jeszcze, ale nie był w stanie podnieść dłoni do góry, sędzia kończy starcie po 3 minutach i 44 sekundach 5. rundy!
Kiwi vs Ziomuś Runda V
Ziomuś aktywniejszy, ale przez to nadział się na kontrę! Sędzia przerywa, Ziomuś obejrzany przez lekarza, ale walczymy dalej. 3,5 minuty za nami.
Kiwi vs Ziomuś Runda V
Ziomuś bardziej aktywny, Kiwi stara się odpowiadać, ale widać, że ma problemy, by wyprowadzić szybkie ciosy, które dojdą do celu, zanim Ziomuś się uchyli. 2 minuty za nami
Kiwi vs Ziomuś Runda IV
Ale poszedł do przodu Kiwi! Od razu szukał dołów u Ziomusia i mieszał je z uderzeniami na głowę. Ziomuś starał się uciekać z narożników i póki co daje radę. Po pierwszej minut Ziomuś puścił dobrą serię bez odpowiedzi rywala w pierwsze tempo, ale po chwili Kiwi odwdzięczył się mocnymi ciosami na korpus. Bitka na koniec, gdzie w końcu Ziomuś zaczął celniej trafiać i Kiwi po raz pierwszy liczony! A przed nami 5 runda, bez limitu!
Kiwi vs Ziomuś Runda III
Kiwi znów starał się przejąć inicjatywę i mocniej zaczął obijać Ziomusia, który nie potrafił znaleźć sposobu, aby przebić się przez szczelną gardę rywala. Mimo że Kiwi wyglądał chwilę temu na wymęczonego, to teraz bardziej wygladało to tak, jakby pary zaczęło brakować Ziomusiowi.
Kiwi vs Ziomuś Runda II
Teraz Kiwi szybko zagonił Ziomusia pod liny i do narożnika, klincz i wracamy na środek. Teraz inicjatywa przechodziła z jednej strony na drugą, Kiwi zdecydowanie nie chciał, żeby Ziomuś się rozpędził, ale widać było po nim, że jest już dość zmęczony. Obaj dotrwali do końca rundy bez większych akcji.
Kiwi vs Ziomuś Runda I
Kiwi zajął środek, ale to Ziomuś bardziej aktywny na nogach, próbował doskoczyć, uderzyć i odskoczyć, Kiwi za to schowany za gardą i czekał właśnie na skontrowanie swojego rywala. Pod koniec rundy Kiwi nieco się wycofał, ale Ziomuś tego nie wykorzystał.
Kiwi vs Ziomuś Runda I
Zaczęli!
Kolejna walka w turnieju Nitro (80 kg) - Damian "Kiwi" Kiwior vs Mateusz "Ziomuś" Ziomek (Nie pomylić z Adamem "Ziomkiem" Ziomkiem)
Luta wygrywa pierwszą walkę w turnieju Nitro.
Luta vs Suchy Runda V
Luta uderzył Suchego, kiedy ten już klęczał! Kolejne liczenie Sucheckiego i teraz sędzia już uznał, że tego za dużo! KONIEC po 6 minutach i 17 sekundach 5. rundy!
Luta vs Suchy Runda V
30 sekund 5. minuty i Luta sprzedał kilka mocnych na doły Suchego, który znów musiał być liczony! Pod koniec 5. minuty dobra seria Luty i znów Suchy dostał mocnego sierpa i poleciał na deski! Suchecki cały czas chce kontynuować! 6 minut za nami!
Luta vs Suchy Runda V
Znowu chwila spokoju, Luta zepchnął samymi przyruchami Suchego pod liny i wtedy wystrzelił kombinację, którą Suchy przetrwał. Pod koniec 3. minuty to Suchy ruszył z mocną akcję, która pozostała bez odpowiedzi Luty! Suchecki nieco aktywniejszy, widać zmęczenie u oby. 4 minuty za nami.
Luta vs Suchy Runda V
Pół minuty spokoju, a później ostra nawalanka, wymiana z obu stron, aż w końcu Suchy przyklęka na macie. Po chwili kolejne liczenie Sucheckiego, zdaje się, że coś tam nie gra z nogami, ale zawodnik cały czas wstaje. Za nami dwie minuty piątej rundy.
Luta vs Suchy Runda IV
Suchy poszedł z akcją od początku, ale Luta na wycofaniu dobrze skontrował i Suchy znów na deskach! Ewidentnie Suchecki nie tylko przyjmuje mocne ciosy, ale ma też problem z prawą nogą. Luty rzucił się na rywala, ale teraz to on nadział się na kontrę i Luta znów klinczuje, żeby się podratować! Druga część rundy dużo spokojniejsza, panowie wyczekali do gongu. Przed nami runda bez limitu czasowego!
Luta vs Suchy Runda III
Suchy wszedł w 3. rundę z nową energią, rzucił się na Lutę, ale ten sprytnie klinczuje! Po pół minuty Luta znów trafia precyzyjnym prostym i Suchecki liczony, ale spokojnie wstaje. Mocna wymiana, Suchy zaczął okładać Lutę i znów klinczuje aby się uratować! Znów Suchy zaatakował pod sam koniec i widzieliśmy ostrą wymianę z obu stron! Suchy przetrwał ciężkie momenty i zaczyna mocno odpowiadać Lucie.
Luta vs Suchy Runda II
Znów zachowawczo obaj, ale tym razem to Luta lepiej trafił! Dobry prawy na szczękę i Suchy liczony. Suchy wraca do walki, ale Luta wyczuł krew i znów atakuje, kolejne liczenie Suchego! Kilkadziesiąt sekund do końca, ponowne Suchecki liczony, ale cały czas wstaje! Mimo aż czterech liczeń Suchy przetrwał 2. rundę, ma jednak rozciętą twarz i to może mu przeszkadzać w walce.
Luta vs Suchy Runda I
Bardziej "sportowa" walka, początek spokojniejszy z obu stron, ale gdy Suchy już ruszył, to zaczął błyskawicznymi ciosami! Luta bardziej w obronie, starał się bronić i kontrować, jednak miał problem z zastopowaniem Suchego. Po minucie znów nieco uspokojenia, widać, że obaj respektują moc rywala. Suchy zdecydowanie aktywniejszy w pierwszej rundzie, ale wiadomo, że punkty tutaj nie decydują.
Luta vs Suchy Runda I
Zaczęli!
Zaczynamy turniej Nitro, czyli walki do 80 kg. W pierwszej walce Maciej "Luta" Grzegorzewski vs Dominik "Suchy" Suchecki.
A jednak koniec! Rambo rezygnuje z dalszej walki!
Ziomek vs Rambo Runda II
Rambo cały czas próbował iść do przodu, ale teraz już zdecydowanie rzadziej uderzał. Ziomkowi zdawało się to odpowiadać - cofał się, ale mocno kontrował! W drugiej minucie to Ziomek bardziej ruszył do przodu i sprzedał Waczyńskiemu dwie ładne serie. Ale obaj przetrwali też i tę rundę.
Ziomek vs Rambo Runda I
Rambo bardzo aktywny od początku, próbuje zepchnąć Ziomka do obrony. Ten próbuje kontrować i robi to dość skutecznie. POd konie rundy Rambo próbował iść do przodu, ale widać było, że kontry Ziomka mocno go zastopowały, a z jego twarzy zaczęła lecieć krew.
Ziomek vs Rambo Runda I
Zaczęli!
Przed nami kolejna walka. Adam "Ziomek" Ziomek vs Krzysztof "Rambo" Waczyński.
Niedźwiedź vs Majk Runda I
KOOOOONIEEEC! Majk szybko wyszedł na środek i spycha Niedźwiedzia do lin, ale rywal dobrze kontrował i rozciął twarz Majka. Prabuckiego to nie zraziło, atakował dalej. W końcu rolę się odwróciły, to Niedźwiedź zaczął bardziej aktywnie atakować i to Majk skontrował rywala lewym sierpem prosto na szczękę! Niedźwiedź wstał, ale nie był w stanie utrzymać równowagi i sędzia zakończył pojedynek!
Niedźwiedź vs Majk Runda I
Zaczęli!
Jako pierwsi na GROMDA 22 zmierzą się Mateusz "Niedźwiedź" Kopeć i Mikołaj "Majk" Prabucki.
Koniec oczekiwania! Przed nami pierwsza walka!
Przed nami na szczęście już ostatnia prezentacja - zawodników superfightów i walki wieczoru.
Odbyła się już prezentacja zawodników w turnieju "Nitro" a teraz trwa prezentacja wojowników, którzy zmierzą się w meczu Polska Siła - Black Power.
Jeszcze zanim wszystko się rozpocznie, polecamy zapowiedź walki wieczoru.
Warto zauważyć, że na tej gali zadebiutuje kategoria "Nitro" - dla nieco lżejszych zawodników chcący bić się na gołe pięści.
Pełną kartę walk znajdziecie oczywiście powyżej, wyniki starć będą wpisywane tam na bieżąco.
Przed nami prezentacja zawodników, którzy wezmą udział w "meczu" Polska - Anglia.
Emocji przed galę nie brakowało!
Przed pierwszą walką oczywiście studio.
Dobry wieczór! Zaczyna się GROMDA 22!
Zapraszamy na relację na żywo z gali GROMDA 22. Początek wydarzenia po godzinie 20:00.
Już w piątek, 12 września, gala Gromda 22: Uliczne igrzyska przyniesie jedenaście starć na gołe pięści. W walce wieczoru doświadczony Sebastian „Scarface” Skiermański zmierzy się z rosnącą w siłę gwiazdą federacji Patrykiem Chacią. W karcie znajdą się też pojedynki Polska–Anglia, emocjonujące starcie Jakuba Słomki z Randy „Kofi King” Randaynem, dwie walki turniejowe Nitro (do 80 kg) oraz elektryzujące superfighty. Zapowiada się brutalne i widowiskowe widowisko dla fanów mocnych emocji.