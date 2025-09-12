GROMDA 22 NA ŻYWO. Wielka awantura w walce Romusia z HeavyHeartem! Walka no-contest [WYNIKI LIVE]

Suchy poszedł z akcją od początku, ale Luta na wycofaniu dobrze skontrował i Suchy znów na deskach! Ewidentnie Suchecki nie tylko przyjmuje mocne ciosy, ale ma też problem z prawą nogą. Luty rzucił się na rywala, ale teraz to on nadział się na kontrę i Luta znów klinczuje, żeby się podratować! Druga część rundy dużo spokojniejsza, panowie wyczekali do gongu. Przed nami runda bez limitu czasowego!