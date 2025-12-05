GROMDA 23: Karta walk. Jaka jest kolejność walk 5 grudnia 2025? GROMDA 23 – kto walczy?

GROMDA 23: Kolejny krwawy piątek w Pionkach!

Czas na kolejny krwawy piątek. Dziś w Pionkach gala Gromda 23, na której w walce wieczoru Bartłomiej "Balboa" Domalik (31 l.) zmierzy się z Jakubem Słomką (29 l.). Niewykluczone, że zwycięzca tego pojedynku w nagrodę stanie w szranki z mistrzem federacji, Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem (34 l.).

Domalik zajmuje 1. miejsce w rankingu Gromdy, Słomka jest drugi. Jedyne porażki, jakie mają na koncie, zadał im... Kubiszyn, który wygrał dwa razy z "Balboą" i raz ze Słomką. Mimo wszystko wiele wskazuje na to, że dzisiejszy zwycięzca ponownie zawalczy o pas z "Don Diego".

- Jeśli pokonam Bartka, to jestem zdecydowanie na tak. Pokazałbym, że zasługuję na rewanż. Ostatnią walkę wygrałem szybko i po raz kolejny potwierdziłem wysokie aspiracje. Zwycięstwo nad Domalikiem byłoby taką ostateczną pieczęcią, ale najpierw trzeba zrobić swoje w ringu, a potem poczekać na decyzję włodarzy Gromdy. Moimi największymi atutami będą gabaryty, zasięg ramion i siła - powiedział Słomka.

Balboa vs Słomka - main event GROMDA 23

Faworytem bukmacherów jest jednak Domalik, który należy do zdecydowanie najmocniej bijących zawodników w historii Gromdy. O jego sile przekonali się m.in. Wasyl Hałycz, Łukasz "GOAT" Parobiec czy Patryk "Gleba" Tołkaczewski.

- Kuba opowiada, że jak trafi mnie czysto to padnę, ale nie ma takiej opcji. Mnie nie da się znokautować pojedynczym uderzeniem, za to ja potrafię to zrobić bez większego problemu. Zdaję sobie sprawę z tego, że biję jak koń i zamierzam to dziś udowodnić kolejny raz. Interesuje mnie tylko pas mistrza Gromdy. Nie wiem, kiedy dojdzie do takiej walki i z kim miałbym się w niej zmierzyć, ale nie ma to dla mnie żadnego znaczenia - zaznaczył "Balboa".

GROMDA 23: Karta walk. Kolejność pojedynków