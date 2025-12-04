Brutalny nokaut Balboy! Gwiazda GROMDY nie ma litości dla rywali, ciężkie nokauty

GROMDA 23 już w ten piątek, 5 grudnia! W walce wieczoru Balboa zmierzy się ze Słomką

Bartłomiej „Balboa” Domalik wielokrotnie udowadniał swoją wartość

Zobacz, jak w efektowny sposób znokautował Pawła „Gorillę” Werszynina

GROMDA 23: Balboa nokautuje brutalnie rywali

Bartłomiej „Balboa” Domalik bez dwóch zdań jest jednym z najlepszych zawodników i największych gwiazd GROMDY! Już w piątek, 5 grudnia kolejny raz zaprezentuje się w małym ringu organizacji walk na gołe pięści. Jego przeciwnikiem będzie inny znakomity wojownik Jakub Słomka. Obaj przegrywali tylko z jednym rywalem – mistrzem GROMDY Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem.

Czy „Balboa” znów pokaże swoje niesamowite umiejętności? Zadanie nie będzie łatwe. Słomka to niezwykle twardy pięściarz, który wygrał siedem z ośmiu dotychczasowych pojedynków w GROMDZIE. W swoim rekordzie ma m.in. „Jokera”, „Capo”, „Morelę” czy „Kofi Kinga”.

Balboa - Słomka w walce wieczoru gali Gromda 23. Stanowcze słowa Słomki w kontekście rewanżu z Kubiszynem

Zarówno on, jak i „Balboa” pokonali Pawła „Gorillę” Werszynina. Domalik zrobił to na gali GROMDA 19 w bardzo efektownym stylu. Sprawdź sam, jak mu się to udało!

GROMDA 23: Kiedy gala?

GROMDA 23 odbędzie się już w ten piątek, 5 grudnia. W walce wieczoru Bartłomiej „Balboa” Domalik zmierzy się z Jakubem Słomką. Nie zabraknie także meczu 4 vs 4 – Polska vs „Czarna Siła”. W jednym z najciekawszych starci Sebastian „Scarface” Skiermański zawalczy z Fifenem „Heavyheartem” Aramim.

Galę można oglądać tylko w systemie PPV na GROMDA.TV. Początek brutalnych pojedynków na gołe pięści ok. godziny 20:00.