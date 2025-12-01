Szeremeta jak Usyk, Marcinkowska jak Kliczko! Ekspert w euforii po wielkim sukcesie Polek na dużej imprezie

Po złoto sięgnęły Julia Szeremeta, Natalia Kuczewska, Barbara Marcinkowska i Emilia Koterska, a po brąz Marta Prill, Nikola Prymaczeno i Julia Oleś oraz wśród panów Mateusz Urban. To jest oczywiście najlepszy wynik w historii polskiej reprezentacji podczas młodzieżowych mistrzostw Europy.

Historyczny sukces. Aż siedem medali, w tym cztery złote, polskich pięściarek na dużej imprezie

- Kuczewska jest pięściarką, która jest bardzo elegancka w ringu i potwierdziła to w finale. To jest zawodniczka z wielkimi aspiracjami i z wielką przyszłością, co do tego nie mam wątpliwości. Szeremeta z kolei nie najlepiej rozpoczęła turniej, ale w finale widziałem Julię taką jak w Paryżu - uśmiechniętą, zadowoloną, genialnie wręcz boksującą w defensywie. To był momentami występ ocierający się o coś genialnego, taką iskrę Bożą, która jest absolutnie niespotykana, a przy okazji ona stłamsiła psychicznie swoją rywalkę. Zrobiła dokładnie to, co zawsze robi Usyk - przyznał Jagiełło.

Odważne zdjęcia finałowej rywalki Julii Szeremety! Ma polskie korzenie, wiemy skąd pochodzą jej rodzice

Komentator i ekspert boksu w TVP jest również zachwycony dwiema pozostałymi polskimi złotymi medalistkami.

- Marcinkowska z Niemką dała kapitalny pojedynek w finale. Lewy prosty Basi, znowu szukając daleko idących porównań, jest jak u Witalija Kliczki - ona tym dyszlem po prostu morduje rywalki. No i zostaje Koterska, która też jest takim objawieniem. Powiem szczerze, że trener Dylak jest człowiekiem, który się nie myli. Ja chyba nie znam takiego człowieka nawet w innych branżach, bo pamiętam, że od dawna przekonywał mnie, że - kolokwialnie mówiąc - z Koterskiej będą ludzie. No i ona została młodzieżową mistrzynią Europy, pokonując dziewczynę, która dwa lata temu była młodzieżową mistrzynią Europy - dodał.

Nic więc zatem dziwnego, że Jagiełło z dużym optymizmem wygląda w przyszłość.

- Potencjał ludzki w kadrze kobiet mamy wręcz nieprawdopodobny i sny o potędze to nie jest już wyłącznie fantazja. Trzeba absolutnie systemowo zrobić wszystko, żeby dać najlepsze możliwości przygotowawcze tej kadrze, bo to jest wielka nadzieja na wielkie historie pisane, które mogą zostać napisane na igrzyskach w Los Angeles - zaznaczył.

Julia Szeremeta najlepsza na świecie! Ogłoszono to wszem wobec, pękamy z dumy

Ekspert TVP Sport o Julii Szeremecie: W ringu ona zamienia się w kata

Co więcej, zdaniem Jagiełły to, co najlepsze m.in. w wykonaniu Szeremety, jest prawdopodobnie dopiero przed nami.

- Na mapie całego bokserskiego świata nie znajdziemy drugiej takiej zawodniczki, która ma tak duży plecak medali w tym roku. Przecież ona przegrała od czasu igrzysk w Paryżu tylko dwie walki. Julka potwierdza, że to co najlepsze dopiero prawdopodobnie nastąpi, bo to jest wciąż bardzo młoda dziewczyna, a to co ona potrafi, no to jest po prostu szaleństwo. Do tego pozostaje tą normalną, fajną, sympatyczną Julką, a w ringu ona zamienia się w kata, który karci każdy błąd swojej przeciwniczki, więc ja jestem absolutnie podekscytowany tym co oglądaliśmy w Budapeszcie - zakończył komentator TVP.

Julia Szeremeta błyszczała na finale Top Model. Co za kreacja Polki!

Quiz tylko dla ekspertów. Sprawdź, czy rozpoznasz mistrzów boksu ze zdjęcia? Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Tomasz Adamek Andrzej Gołota Artur Szpilka Następne pytanie