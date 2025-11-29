Nie tylko Szeremeta. Barbara Marcinkowska też złota na MME! A to nie wszystko

Młodzieżowe mistrzostwa Europy do lat 23 w boksie powoli przechodzą do historii, a reprezentacja Polski wróci z nich z workiem pełnym medali. Tylko w sobotę (29 listopada) polskie pięściarki wywalczyły aż cztery złota! Jako pierwsza dokonała tego Natalia Kuczewska, która na punkty pokonała Kelsey Carol Oakley. W trzeciej walce w ringu zaprezentowała się z kolei nasza wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta, która pewnie obroniła młodzieżowy mistrzowski tytuł sprzed dwóch lat w walce z mającą polskie korzenie Natalią Fasciszewską.

To był jednak tylko początek "złotej polskiej soboty". Tego dnia w finałach w Budapeszcie zaprezentowały się także Barbara Marcinkowska i Emilia Koterska, a obie poszły w ślady koleżanek z kadry!

Pierwsza z tej dwójki zaprezentowała się w jedenastym pojedynku Marcinkowska. Rywalizująca w kategorii 70 kg Polka skrzyżowała rękawice z Niemką Emely Dittrich i okazała się od niej lepsza. W trzynastej walce między liny weszła Koterska, która w kategorii 80 kg wygrała z Ukrainką Iryną Łucak, zapewniając Polsce czwarty złoty medal MME!

W dorobku Biało-Czerwonych w Budapeszcie są także zdobyte wcześniej brązowe medale. W poprzednich dniach po porażkach w półfinałach wywalczyli je: Marta Prill (48 kg), Nikola Prymaczenko (54 kg), Julia Oleś (+80 kg) oraz Mateusz Urban (75 kg).