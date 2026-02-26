Patryk Chacia gotowy na wojnę z afrykańskim awanturnikiem na GROMDA 24! "Potrzebowali kozaka, to jestem"

Patryk Chacia wchodzi do ringu, by znokautować Fifena "Heavyhearta" Aramiego!

Już w piątek, 27 lutego na GROMDA 24 dojdzie do starcia, które na pewno rozgrzeje internet i kibiców

Czy Chacia zdetronizuje afrykańskiego króla prowokacji?

GROMDA 24: Heavyheart obrażał Polaków!

Czy Fifen "Heavyheart" Arami (32 l.) zapłaci za swoje słowa? Kameruńczyk, który z prowokacji uczynił swój znak rozpoznawczy, znów podpadł polskim kibicom. Tym razem na drodze afrykańskiego krzykacza staje człowiek, który nie rzuca słów na wiatr. Patryk Chacia (28 l.) wchodzi do gry, by w ringu na gołe pięści wymierzyć sprawiedliwość!

Konflikt między zawodnikami to już czysta, osobista niechęć. Arami, mieszkający na co dzień w Berlinie, wielokrotnie wbijał szpilę naszym rodakom. Po ostatnim zwycięstwie nad Sebastianem Skiermańskim znów dolał oliwy do ognia. – W Polsce ludzie pokazują w komentarzach, że są rasistami. W Niemczech tego nie widzę – twierdzi "Heavyheart".

"Heavyheart" ostro o Polaku przed galą GROMDA 24. "To podła s**a, a nie twardziel!"

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Patryk Chacia, nowa gwiazda GROMDY, ma już dość zachowania rywala. – Nikt go nie lubi w Polsce! Odstrasza ludzi – ucina krótko 28-latek.

Chacia to przeciwieństwo "Heavyhearta"! "Więcej robił, mniej krzyczał"

Chacia to przeciwieństwo Aramiego. Podczas gdy Kameruńczyk wykonuje prowokacyjne gesty, Polak skupia się na robocie. Patryk wygrał dwa ostatnie pojedynki i teraz zamierza uciszyć "Heavyhearta". – Byłby lepszym zawodnikiem, gdyby więcej robił, a mniej krzyczał – ocenia Chacia. – Takie gesty... To nie jest w moim stylu.

Dla Patryka to starcie to szansa na wejście do elity. Stawka jest ogromna, a kibice oczekują jednego: ciężkiego nokautu na prowokatorze. Polak czuje presję, ale zdaje się nią delektować. – Potrzebowali najlepszego kozaka, to jestem! – zapowiada pewny swego Chacia. – W tym momencie nie ma lepszego zestawienia pod względem emocji.

Czy 27 lutego w małym ringu GROMDY "Heavyheart" zostanie brutalnie sprowadzony na ziemię? Tam nie będzie sędziów punktowych. Tam przemówią tylko gołe pięści!