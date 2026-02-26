"Heavyheart" ostro o Polaku przed galą GROMDA 24. "To podła s**a, a nie twardziel!"

Fifen Arami, znany jako "Heavyheart", znowu prowokuje!

Na GROMDA 24 w Pionkach zmierzy się z Patrykiem Chacią i znów spróbuje sprawić sensację

Przed walką ostro prowokował Polaka!

GROMDA 24: Chacia spróbuje wziąć odwet za "Scarface'a"

Już 27 lutego ring GROMDY ponownie spłynie krwią! Po grudniowej klęsce biało-czerwonych z "Czarną Siłą", polscy kibice żądają rewanżu. Wtedy, na GROMDA 23, padł bolesny wynik 1:3, a symbolem porażki stała się przegrana Sebastiana "Scarface’a" Skiermańskiego. Teraz do gry wchodzi Patryk Chacia, który ma jeden cel: zdemolować Fifena "Heavyhearta" Aramiego i pomścić kolegę.

Chacia nie zamierza bawić się w uprzejmości. Między zawodnikami iskrzy od dawna, a wzajemna niechęć przekroczyła już granice sportu.

– Wiem, że będę najlepiej przygotowany. Wykrzesam z siebie wszystko, by udowodnić swoją wartość. On powiedział za dużo, żebym mógł się z nim kolegować – ucina krótko polski wojownik.

"Heavyheart" prowokuje Polaka! "To podła s**a"

Arami uderza z grubej rury. Lider zagranicznej ekipy, Kameruńczyk mieszkający w Berlinie, słynie z prowokacji i nie zamierza zdejmować nogi z gazu. "Heavyheart" w ostrych słowach ocenił odwagę Polaka, zarzucając mu strach przed nadchodzącym starciem.

– Chacia to podła s**a. Nie jest twardzielem i zobaczycie to w walce. Już jest obs**ny, dlatego tak gada. Jeśli jesteś wojownikiem, nie gadasz takich rzeczy przed walką. Pokaż to w ringu! – grzmi Arami.

Dla "Heavyhearta" walka w Polsce ma też drugie dno. Zawodnik, który po ostatniej wygranej nie krył łez przed kamerami, czuje się niedoceniany i atakowany przez internautów.

– Jestem urodzonym zwycięzcą. Nikt nigdy nie dawał mi szans! – mówił wzruszony. – W Polsce ludzie pokazują w komentarzach, że są rasistami. W Berlinie, gdzie mieszkam od 2015 roku, tego nie widzę.

GROMDA 24 już w piątek! Gdzie oglądać galę?

Czy Patryk Chacia zdoła uciszyć pewnego siebie rywala i przywrócić honor polskiej ekipie? Jedno jest pewne – w małym ringu nie będzie miejsca na kalkulację. Tylko gołe pięści i brutalna prawda!

