Gromda 24: NA ŻYWO. Wyniki gali w Pionkach 27.02.2026

Gromda 24 - wyniki na żywo:

Walka wieczoru

Patryk Chacia vs Fifen „Heavyheart” Arami Gbeyi

Polska Siła vs Black Power

Daniel „Rutek” Rutkowski vs Issa „Shadow” Ben’s - wygrał przez DQ w 5. rundzie

vs - wygrał przez DQ w 5. rundzie Paweł „Lisek” Lisiecki vs Sunshine - Lisek wygrał przez TKO w 3. rundzie

vs - Lisek wygrał przez TKO w 3. rundzie Marcin „Wasyl” Wasilewski vs African Kratos - Wasyl wygrał przez poddanie narożnika w 1. rundzie

vs - Wasyl wygrał przez poddanie narożnika w 1. rundzie Daniel „Piasek” Piaskowski vs Michael „Kalash” Fessie - Piasek wygrał przez poddanie się rywala po 4. rundzie

vs - Piasek wygrał przez poddanie się rywala po 4. rundzie Mikołaj „Majk” Prabucki vs Levy „The Missile” Carriel - Majk wygrał przez KO w 2. rundzie

Polska vs Anglia 1:1

Adam „Ziomek” Ziomek vs Luke „Lucky Luke” Fleming - Ziomek wygrał przez KO w 1. rundzie

vs - Ziomek wygrał przez KO w 1. rundzie Grzegorz „Fizol” Siwy vs Mark „Big Dog” Webster - Big Dog wygrał przez KO w 1. rundzie

Superfight

Paweł „Polski Wiking” Gołębiewski vs Mateusz „Niedźwiedź” Kopeć - Niedźwiedź wygrał przez poddanie się rywala w 3. rundzie

Polska vs Niemcy 0:2

Marek „Kanarek” Antosiewicz vs Michel „Rostock” Dietze - Rostock wygrał przez poddanie narożnika w 4. rundzie

vs - Rostock wygrał przez poddanie narożnika w 4. rundzie Janusz „Janusz” Magdon vs Kevin „Titan” Bangert - Titan wygrał przez poddanie narożnika w 2. rundzie

Na żywo Gromda 24 Werdykt - w 15:50 min 5. rundy przez DQ wygrywa Daniel Rutkowski! Do ringu weszli włodarze federacji. KONIEC WALKI! "Rutek" ma problem z widzeniem i nie był w stanie kontynuować! Zegar zatrzymał się na 16:03... "Rutek" sygnalizował od początku palec w oko i powtórki pokazały to ewidentnie! runda V Niespodziewanie "Shadow" trafił "Rutka" w oka i ten zasygnalizował problem! Na razie nie ma liczenia, ale Polak ma ewidentny problem z okiem! runda V 14. minuta tej rundy właśnie minęła. runda V "Shadow" padł na deski, ale zdaniem sędziego nie za sprawą ciosu. 11 minut minęło, końca dalej nie widać. runda V Już 9 minut rundy za nami. runda V "Shadow" wyraźnie zmęczony, minęło 6 minut, ale walka trwa. runda V Już 4 minuty tej rundy minęły, a dalej nie było liczenia. runda V "Shadow" od dłuższego czasu opiera się wyłącznie na klinczu i lekkich kontrach. Duża przewaga "Rutka", ale wciąż brakuje kropki nad i. runda V Mocne wejście "Rutka" w 1. minutę! runda V Po raz pierwszy dzisiaj piąta - nielimitowana runda! runda IV Dominacja "Rutka" zarysowuje się coraz bardziej, ale Polak nie potrafi przełożyć tego na wyraźne uderzenie. runda III Znów to "Rutek" jest aktywniejszy, teoretycznie skuteczniejszy, ale brakuje konkretów. runda II Teraz to "Rutek" mocniej ruszył na rywala, ale nadział się na kontrę i było liczenie! Później Polak wrócił do swojego, ale zabrakło mu konkretów. runda I Na początku to rywal "Rutka" był trochę bardziej skuteczny, ale później walka była już spokojniejsza. Rutek vs Shadow Zaczynamy! Ostatnie starcie z serii Polska Siła vs Black Power 2.0 - wyczekiwany debiut Daniela Rutkowskiego przeciwko "Shadow". Czas na ostatni akt GROMDA 24 - dwie ostatnie walki! 23:03 Do końca gali ostatnie 2 walki, przed którymi jeszcze chwila studia. runda III W końcu "Lisek" ustrzelił rywala! Ten wstał jednak po liczeniu. Ale już po kilku sekundach znowu padł i sędzia nie dopuścił go do dalszej walki! runda II "Sunshine" zbiera ostrzeżenia za ciągłe klincze... Kolejna taka walka z serii Polska Siła vs Black Power. runda I Mocny początek "Liska", który ma zdecydowaną przewagę warunków fizycznych. Zabrakło jednak konkretów. Lisek vs Sunshine Zaczęli! W przedostatniej walce tego spotkania - "Lisek" vs "Sunshine". runda I Od początku "Kratos" wycofał się do narożnika i tylko czeka na egzekucję... W pewnej chwili próbował nawet zakazanego obalenia. Sędzia go upomniał, ale to nie pomogło - narożnik przerwał tę farsę, rzucając ręcznik! Wasyl vs African Kratos Zaczęli! Wasyl vs African Kratos W końcu "African Kratos" zgodził się zdjąć koszulkę... Wasyl vs African Kratos Przedłuża się początek walki, bo reprezentant Black Power nie chce się dostosować do zasad dotyczących ubioru. Trzecia walka tego meczu to "Wasyl" kontra "African Kratos". Koniec walki, "Kalash" zrezygnował! Wściekły, mimo że zwycięski "Piasek" - nie tak wyobrażał sobie to starcie. runda IV Zdecydowanie bardziej dynamiczny "Piasek", ale też coraz bardziej sfrustrowany wycofaną postawą rywala. "Kalash" kolejny raz upomniany przez sędziego. runda III Bardzo dużo klinczu ze strony "Kalasha". Jedno liczenie na jego koncie i kilka upomnień ze strony sędziego. runda II Druga spokojniejsza runda, dopiero pod koniec mocniej zaiskrzyło, zwłaszcza gdy rywal zdaniem Polaka zbyt mocno go przetrzymywał. runda I Sporo szacunku z obu stron, dużo wyczekiwania, co przyniosło dość spokojną rundę. Piasek vs Kalash Ruszyli! W drugiej walce z cyklu Polska vs Black Power zmierzą się "Piasek" i "Kalash". runda II I znów ustrzelony "The Missile"! Mocne rozcięcie na twarzy, do tego zgłosił jakiś problem i zrezygnował z dalszej walki! runda I Efektowna, dynamiczna runda! W końcu 20 sekund przed końcem Polak ustrzelił rywala, który jednak spokojnie wrócił do starcia. Majk vs The Missile Zaczynamy pierwszą z 5 walk! Wznawiamy galę - pierwsza z walk Polska vs Black Power! 22:00 Na półmetku gali krótka przerwa w studiu, w którym pojawił się "Don Diego". Zdecydowanie najbardziej efektowna walka wieczoru za nami! runda I ALE BITKA! Od pierwszych sekund ruszyli na siebie mocno i "Lucky Luke" padł jak rażony, jednak i tak wstał! Ruszył do przodu i drugi raz się nadział! Trzeci nokdaun i wydawało się, że to koniec, ale nakręcony Anglik wstał i zachęcał jeszcze publiczność do dopingu! BRUTALNY NOKAUT NA SEKUNDY PRZED KOŃCEM! Ziomek vs Lucky Luke Początek walki! W drugiej walce polsko-angielskiej zmierzą się "Ziomek" i "Lucky Luke". "Fizolowi" udzielono szybkiej pomocy i wrócił już do siebie. runda I "Fizol" świetnie wszedł w walkę, miał przewagę, ale nagle nadział się na potężny cios, po którym złożył się jak scyzoryk! Koniec w 1. rundzie! Fizol vs Big Dog Zaczynamy pierwszy z dwóch polsko-angielskich pojedynków. Po superfighcie przechodzimy do pojedynków w ramach starcia Polska vs Anglia. runda III Ale pech "Polskiego Wikinga"! Kontuzja ręki zmusiła go do poddania walki! runda II Trafiony i liczony "Niedźwiedź"! Wstał na miękkich nogach, ale ruszył do ataku. Drugi raz liczony "Niedźwiedź"! I po chwili trzeci! Koniec rundy. runda I Naprawdę wyrównana runda otwierająca walkę, na twarzy "Polskiego Wikinga" już rozcięcie. Polski Wiking vs Niedźwiedź Zaczynamy superfight! Po meczu Polska vs Niemcy czas na jedyny superfight - "Polski Wiking" vs "Niedźwiedź". Wygrana "Rostocka" oznacza, że Niemcy wygrali z Polską 2:0. runda IV Niemiec wściekał się już po kolejnym uniku Polaka do ziemi, ale po chwili nadział się na mocny cios! Wlał on trochę paliwa w "Kanarka", jednak za chwilę znów był liczony. W końcu narożnik Polaka rzucił ręcznik - koniec walki! runda III Już na początku rundy Polak kładł się nawet bez ciosów i był liczony. Praktycznie co akcję "Kanarek" był liczony... Trener dopytywał nawet, czy rzucić ręcznik, ale wybił gong. runda II "Kanarek" lepiej zaczął rundę, ale na rozerwaniu nadział się na potworny cios rywala, który też jest już rozcięty. Dwa razy liczony był w tej rundzie Polak. runda I Niemiec lepiej wszedł w walkę i pod koniec rundy powalił Polaka na deski. Z twarzy "Kanarka" leci już sporo krwi. Kanarek vs Rostock Zaczynamy drugą walkę wieczoru! I faktycznie, czas na drugą walkę - drugą z meczu Polska vs Niemcy. Już za chwilę "Kanarek" kontra "Rostock"! Tak "Janusz" prezentował się po przegranej walce: Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez GROMDA (@gromda.tv) 21:05 Transmisja przenosi się do PPV, więc już za chwilę walki powinny ruszyć na dobre. Po pierwszej walce ponowne przejście do studia. runda II Kolejne dwa liczenia i rzucony ręcznik - "Titan" z Niemiec zwycięzcą! runda I Za "Januszem" trudna runda, w której parę razy był liczony. Gong uratował go przed klęską. Janusz vs Titan Gala rozpoczęta od walki "Janusz" kontra "Titan" w meczu Polska vs Niemcy. 99 W oczekiwaniu na pierwszą walkę zapraszamy do galerii z wczorajszego ważenia. 20:34 Wszyscy bohaterowie już przedstawieni, ale jeszcze raz wracamy do studia. 20:30 I ponownie spiker w ringu, aby przedstawić kolejnych zawodników. 20:22 Coraz bliżej pierwsza walka, ale jeszcze powrót do studia. 20:16 W ringu pojawił się spiker i rozpoczął oficjalną prezentację zawodników! W studiu przed galą prowadzący Michał Tuszyński, a także szef federacji Mariusz Grabowski oraz Artur Szpilka. 20:00 Zaczynamy GROMDA 24! Na razie po wideo otwierającym galę trwa studio. GROMDA 24: Karta walk. Kto walczy na Gromdzie dzisiaj 27.02.2026? Kartę walk dzisiejszej Gromdy znajdziesz w załączonym artykule. Witamy w relacji na żywo z gali GROMDA 24! Początek zaplanowano na godzinę 20:00.

Odśwież relację

Przed nami kolejna Gromda, która zapowiada się pasjonująco. Gale walk na gołe pięści na stałe znalazły swoje miejsce w polskich sportach walki i cieszą się coraz większą popularnością. Tym razem na Gromdzie 24 dojdzie do głośnego debiutu Daniela Rutkowskiego - byłego zawodnika KSW i mistrza FEN oraz Babilon MMA. "Rutek" wracający po problemach z prawem chce udowodnić, że sportowo wciąż stać go na wiele, a udowodnić ma to w miejscu wyłaniającym prawdziwych twardzieli.

GROMDA 24: Na żywo. Wyniki gali 27.02.2026

W walce wieczoru zmierzą się z kolei dobrze znani Chacia i "Heavyheart". W ich pojedynku spodziewamy się prawdziwych grzmotów! Wcześniej odbędą się trzy intrygujące mecze - Polska vs Black Power 2, Polska vs Niemcy i Polska vs Anglia. W jedynym superfighcie Gromda 24 zmierzą się z kolei "Polski Wiking" i "Niedźwiedź". Zapraszamy na relację na żywo z całej gali od godziny 20:00! Transmisja z Gromdy tylko w systemie PPV na stronie gromda.tv.