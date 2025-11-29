Odważne zdjęcia finałowej rywalki Julii Szeremety! Ma polskie korzenie, wiemy skąd pochodzą jej rodzice

Fasciszewska, reprezentująca Castlebar Boxing Club, awansowała do finału po zwycięstwach nad Aynur Mikayilovą z Azerbejdżanu w 1/8 finału, Gabriellą Weerheim z Holandii w ćwierćfinale oraz po piątkowej półfinałowej wygranej z reprezentantką Gruzji, Khuraman Kausumową. W starciu o finał zaprezentowała się znakomicie - w 1. rundzie była zdecydowanie lepsza od rywalki. a w 2. odsłonie walka została przerwana.

Julia Szeremeta zawalczy o złoto! Ogromny sukces polskiej pięściarki. Jest w finale!

- Miałam odprawę z trenerami i przeanalizowaliśmy wszystko na temat tej zawodniczki - zdradziła Fasciszewska po wiktorii w półfinale. - Wiedziałam, czego się spodziewać, wchodząc do ringu. Trzymałam się planu i czułam się dziś naprawdę dobrze - dodała.

Natalia Fasciszewska, finałowa rywalka Julii Szeremety, ma polskie korzenie. Jej rodzice pochodzą z Gdańska

Fasciszewska ma polskie korzenie, a jej rodzice pochodzą z Gdańska. Natalia zna się doskonale z Szeremetą. Reprezentantka Irlandii kilka razy gościła na obozach i sparingach w Polsce, pozując do zdjęć m.in. z naszą medalistką zeszłorocznych igrzysk w Paryżu oraz trenerem naszej kadry kobiet, Tomaszem Dylakiem.

Julia Szeremeta i koleżanki napisały historię! Wielki sukces w godzinę. A to nie koniec

Fasciszewska przed turniejem w Budapeszcie wzięła udział w dziesięciotygodniowym obozie kadry Irlandii w High Performance Unit na kampusie Sport Ireland, a także zaprezentowała się w międzynarodowym turnieju Round Robin oraz w dwumeczu z Indiami. Faworytką sobotniej walki będzie jednak Szeremeta.

- Czuję się świetnie. Już nie mogę się doczekać finału, by pokazać się jutro z bardzo dobrej strony. Dzisiaj czułam się bardzo dobrze. We wcześniejszych pojedynkach byłam taka sztywna, a dzisiaj na rozgrzewce czułam ten luz i moją zabawę - powiedziała Polka po awansie do finału.

O której finał Szeremety? Gdzie obejrzeć walkę o złoto?

Finał Szeremety z Fasciszewską będzie trzecim pojedynkiem sesji, która rozpocznie się w sobotę 29 listopada o godzinie 11.00. Panie powinny zatem pojawić się w ringu najwcześniej o godzinie 11.30. Walkę o złoto będzie można zobaczyć poniżej!

Julia Szeremeta w mini, staniku i kozakach. Tak wystroiła się na kolację z legendą

Quiz tylko dla ekspertów. Sprawdź, czy rozpoznasz mistrzów boksu ze zdjęcia? Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Tomasz Adamek Andrzej Gołota Artur Szpilka Następne pytanie