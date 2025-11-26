Julia Szeremeta i koleżanki napisały historię! Wielki sukces w godzinę. A to nie koniec

Już siedem medali młodzieżowych mistrzostw Europy zapewniły sobie polskie pięściarki

Julia Szeremeta, Nikola Prymaczenko i Barbara Marcinkowska wygrały swoje ćwierćfinałowe pojedynki

Tym samym zapewniły sobie co najmniej brązowy medal młodzieżowych ME w Budapeszcie!

Polki wrócą do kraju z siedmioma medalami – rekordową liczbą w historii polskiego boksu

Julia Szeremeta z medalem MME! Inne Polki też są tego pewne

Worek medali rozwiązał się w Budapeszcie! Reprezentacja Polski znakomicie radzi sobie na młodzieżowych mistrzostwach Europy w boksie. Julia Szeremeta (23 l.), Barbara Marcinkowska (22 l.) i Nikola Prymaczenko (21 l.) zapewniły sobie medale w godzinę!

Nasze trio pewnie wygrało środowe pojedynki. Po problemach Szeremety w 1/8 finału, tym razem nie miała żadnych problemów. Pełna kontrola pojedynku, lekkie, ale dynamiczne akcje zapewniły jej zwycięstwo 5:0 na kartach sędziowskich.

Wielkie kłopoty Julii Szeremety w Budapeszcie! Polka była liczona

Startująca w kategorii do 54 kg Nikola Prymaczenko mierzyła się z reprezentantką gospodarzy Laurą Horvath. Węgierka nie miała nic do powiedzenia w ringu. 21-latka także wygrała 5:0. Swój pojedynek wygrała także Barbara Marcinkowska, która zameldowała się w półfinale jako ostatnia. Polskie pięściarki wrócą z Budapesztu z rekordową liczbą medali w historii polskiego boksu.

Wielkie bokserskie emocje jeszcze dzisiaj (26 listopada)!

To nie koniec bokserskich emocji w Budapeszcie. Polscy pięściarze i pięściarki kontynuują walkę o medale. W sesji popołudniowej od godziny 15:00 o co najmniej brąz walczyć będzie Mateusz Szczoczarz, a o wejście do finału pobiją się Julia Oleś, Marta Prill, Natalia Kuczewska oraz Emilia Koterska.

Julia Szeremeta powalczy o finał w piątek w swoim półfinale! Wielkie finały zaplanowano na sobotę.