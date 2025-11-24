Wspaniałe wieści w sprawie Michała Soczyńskiego! Polski pięściarz odzyskał przytomność

Soczyński został wybudzony! Rodzina przekazała świetne wieści

W sobotę, 22 listopada, doszło do niezwykle dramatycznego zdarzenia. Podczas gali KnockOut Boxing Night 42 w Chełmie Michał Soczyński został brutalnie znokautowany przez swojego rywala, Ramazana Muslimowa. Zawodnik po precyzyjnym ciosie na szczękę stracił przytomność i nie odzyskiwał jej mimo pomocy medyków. Ostatecznie nieprzytomny Soczyński został zniesiony z ringu na noszach i przetransportowany do szpitala. Z pierwszych doniesień wynikało, że „Soczek” odzyskał przytomność w karetce, ale sytuacja była daleka od dobrej – później okazało się bowiem, że lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu Soczyńskiego w stan śpiączki farmakologicznej.

Polski pięściarz zniesiony nieprzytomny z ringu! Ogromne kontrowersje, było blisko tragedii

Wielu ekspertów miało ogromne pretensje zarówno do sędziego, jak i narożnika samego zawodnika, że walka nie została przerwana wcześniej – Soczyński zanotował bowiem dwa nokdauny już w 1. rundzie, a później, choć dawał radę wystać na nogach, wciąż był mocno obijany przez rywala, aż do 7. rundy, gdy został znokautowany.

Mama Michała Soczyńskiego prosi o modlitwę za syna. Straszny nokaut na gali w Chełmie

Dariusz Michalczewski o Szeremecie i spółce, lidze boksu oraz Szpilce plus Q&A z pytania od kibiców Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sytuacja zdrowotna pięściarza nie była najlepsza, a jego najbliżsi prosili o modlitwę za zdrowie „Soczka”. Na szczęście niedługo później przyszły dobre informacje. W poniedziałek (24 listopada) po południu, brat Michała Soczyńskiego, Daniel, opublikował niezwykle radosny wpis w mediach społecznościowych. – Nasz Kochany Michaś został wybudzony. Rozmawiałem z nim jest świadomy i wraca do pełni sił. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i modlitwy w tym trudnym dla Nas czasie – napisał Daniel Soczyński. Jak się dowiedzieliśmy, Michał Soczyński nie ma problemów z pamięcią po urazie – rozpoznaje rodzinę i przyjaciół, oraz pamięta co działo się na gali. Rokowania lekarzy również są pomyślne.

Co ze zdrowiem Andrzeja Gołoty? Żona pięściarza ujawnia, mogło być dużo gorzej!