Wielkie kłopoty Julii Szeremety w Budapeszcie! Polka była liczona

Julia Szeremeta powalczy o medale mistrzostw Europy do lat 23 w Budapeszcie

Polka wygrała w 1/8 finału z Turczynką Benek Pinar, ale miała duże problemy

Nasza pięściarka była liczona w drugiej rundzie. Wygrała, ale rywalka miała inne zdanie

Mistrzostwa Europy U-23 w boksie: Szeremeta powalczy o medale

Julia Szeremeta powalczy o kolejny medal kolejnej dużej imprezy. Polska pięściarka zameldowała się już w ćwierćfinale młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 23 w boksie. Wicemistrzyni świata wystartowała w dużych zawodach pierwszy raz od przegranego finału mistrzostw świata w Liverpoolu. Szeremeta wygrała, ale miała bardzo duże kłopoty.

Turczynka Benek Pinar była pierwszym etapem walki o kolejny medal. Drabinka polskiej pięściarki nie należy do najłatwiejszych. Turecka pięściarka postawiła Polce duży opór. Co więcej, w drugiej rundzie Szeremeta była nawet liczona po jednym mocnym ciosie.

Julia Szeremeta błyszczała na finale Top Model. Polka lada chwila rusza walczyć o medal dużej imprezy

Po dwóch rundach dwóch sędziów punktowało prowadzenie 20:18 dla Pinar, a trzech punktowało remis. Szeremeta wygrała ostatnią rundę i wygrała pojedynek, choć Turczynka uśmiechała się szyderczo i kręciła przecząco palcem podczas werdyktu.

Julia Szeremeta – osiągnięcia

Dla Julii Szeremety to szansa na kolejny medal dużej imprezy. Polka jest złotą medalistą młodzieżowych mistrzostw Europy z Budvy w kategorii do 57 kilogramów. Rok później sięgnęła po srebro igrzysk olimpijskich, a w tym roku zdobyła wicemistrzostwo świata w Liverpoolu.

Kolejna walka Polki już w środę. Półfinały zaplanowano na piątek, a wielki finał odbędzie się w sobotę!