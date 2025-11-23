Mama Michała Soczyńskiego prosi o modlitwę za syna. Straszny nokaut na gali w Chełmie

Michał Soczyński na gali Knockout Boxing Night 42 w Chełmie został znokautowany przez Ramazana Muslimowa

Polski pięściarz trafił do szpitala z poważnym obrzękiem - jest wprowadzony w stan śpiączki i zaintubowany

Mama zawodnika prosi o modlitwę o powrót do zdrowia. Odprawiono też specjalną mszę

Michał Soczyński znokautowany w Chełmie!

Podczas gali KnockOut Boxing Night 42 w Chełmie doszło do dramatycznych scen. Walka Michała Soczyńskiego z Ramazanem Muslimowem, zapowiadana jako najpoważniejsze wyzwanie w jego karierze, zakończyła się ciężkim nokautem Polaka oraz ogromnym niepokojem o jego stan zdrowia. Pięściarz stracił przytomność i natychmiast trafił do szpitala. Soczyński, do tej pory niepokonany na zawodowych ringach, już na początku pojedynku został kompletnie zaskoczony agresywnym startem rywala.

Muslimow błyskawicznie narzucił swoje warunki i w pierwszej rundzie dwukrotnie posłał Polaka na matę. Mimo tych problemów Soczyński próbował kontynuować walkę, lecz przewaga siłowo-tempa po stronie Ukraińca była wyraźna.

Drugie starcie przyniosło krótki moment nadziei. Polak odpowiedział mocnym atakiem i sam doprowadził do nokdaunu. Był to jednak jego jedyny poważny akcent w tej walce. Z każdą kolejną minutą Muslimow odzyskiwał kontrolę, a Soczyński przyjmował coraz bardziej wyczerpujące ciosy.

Polski pięściarz zniesiony nieprzytomny z ringu! Ogromne kontrowersje, było blisko tragedii

Soczyński odzyskał przytomność w karetce

Do odzyskania przytomności doszło dopiero w karetce — poinformował o tym dziennikarz TVP Sport, Piotr Jagiełło. W sieci natychmiast rozpętała się dyskusja o błędach arbitra i narożnika Polaka. Zdaniem kibiców i ekspertów walka powinna zostać zatrzymana dużo wcześniej, zanim doszło do najcięższych konsekwencji.

Promotor zawodnika, Andrzej Wasilewski, przekazał najświeższe informacje na temat jego stanu zdrowia. Z jednej strony — dobre wieści: badania nie wykazały krwiaków. Z drugiej — niepokojące: Soczyński ma duży obrzęk, pozostaje zaintubowany i wymaga przewiezienia do innego ośrodka.

— Michał jest zaintubowany, nie ma krwiaków, ale pojawił się duży obrzęk. Zapadła decyzja o przetransportowaniu go do szpitala w Lublinie — przekazał Wasilewski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Mama pięściarza prosi o modlitwę

Mama Michała Soczyńskiego poprosiła o modlitwę kibiców oraz znajomych pięściarza. W niedzielę odprawiono też w jego intencji specjalną mszę.

- Kochani! Dziś o godzinie 17 odbędzie się Msza Święta, w intencji Michała w naszym kościele w Dorohusku. Dziękuje wszystkim za modlitwę, to bardzo trudny czas dla naszej całej rodziny. Wiem że jesteście z nami. Bardzo proszę was o modlitwę w intencji Michała - napisała na Facebooku.