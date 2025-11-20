Ojciec Tysona Fury'ego zszokował świat! Powiedział, co Joshua zrobiłby Paulowi swoim przyrodzeniem

Anthony Joshua zmierzy się z Jake'em Paulem już 19 grudnia w Stanach Zjednoczonych

Hitowa walka transmitowana będzie na Netfliksie

O komentarz do starcia Joshua – Paul zapytany został John Fury, ojciec byłego mistrza świata Tysona Fury'ego

Joshua – Paul: Ogromne pieniądze stawką pojedynku!

Anthony Joshua (36 l.) wraca do ringu po ponad rocznej przerwie! Były mistrz świata wagi ciężkiej w ostatniej walce został znokautowany przez Daniela Duboisa, a już 19 grudnia stoczy pojedynek, którego ogłoszenie zszokowało świat. Rywalem "AJ-a" będzie bowiem YouTuber Jake Paul (28 l.).

Joshua ma wiele do stracenia, a niewiele do zyskania – przynajmniej w aspekcie sportowym. Inną sprawą jest kwestia finansowa. Jak informuje brytyjski „Daily Mail” łączna pula wynagrodzeń za starcie Joshua – Paul ma wynieść aż... 140 milionów funtów. Obaj zawodnicy mają podzielić ją na pół. Walkę zakontraktowano na osiem rund po trzy minuty, a to oznacza, że każda minuta spędzona między linami wyceniona jest na blisko 3 miliony dolarów!

Anthony Joshua zarobi fortunę za walkę z YouTuberem. Chora stawka w grze!

Paul to słynny YouTuber, którego życie śledzą dziesiątki milionów fanów na całym świecie. Swoją karierę w boksie rozpoczął w 2020 r., walcząc m.in. z byłymi mistrzami UFC Andersonem Silvą i Natem Diazem, czy legendami boksu Mikiem Tysonem oraz Julio Cesarem Chavezem jr. Jedyny pojedynek przegrał z bratem Tysona Fury'ego, Tommym.

Ojciec Tysona Fury'ego o walce Joshua – Paul: Znokautowałby go przyrodzeniem

O komentarz do pojedynku zapytano ojca Tysona Fury'ego, Johna. Były pięściarz w rozmowie z „IFLTV” przyznał wprost, że jeśli starcie nie jest ustawione to Joshua powinien zmasakrować swojego rywala. Użył do tego dość nietypowych słów.

- Anthony Joshua znokautowałby go swoim przyrodzeniem. Jeśli będzie inaczej, będziecie wiedzieli, że walka była ustawiona. I tyle – powiedział wprost.

Czy gwiazdor internetu sprawi sensację? Przekonamy się już 19 grudnia w Kaseya Center w Miami w USA. Transmisja na platformie streamingowej Netflix.