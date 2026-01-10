Knyba - Kabayel: Relacja na żywo. Gigantyczna szansa Polaka w Oberhausen

Damian Knyba staje przed szansą zdobycia pasa WBC Interim w wadze ciężkiej

W sobotę, 10 stycznia w Oberhausen zmierzy się z Agitem Kabayelem

W ringu w Niemczech pojawi się także inny Polak, Piotr „Bubu” Ćwik

Knyba – Kabayel: Wyniki gali na żywo

Agit Kabayel - Damian Knyba - walka o pas tymczasowego mistrza świata WBC w wadze ciężkiej

Granit Shala - Peter Milas - waga ciężka

Jadier Herrera - Ricardo Nunez - walka o pas tymczasowego mistrza świata WBC w wadze lekkiej

Roman Fury - Kevin Greenwood - waga ciężka

Nelvie Tiafack - Piotr Ćwik - waga ciężka

Na żywo Knyba - Kabayel 10.01.2026 Piotr "Bubu" Ćwik zmierza do ringu! Gorąca atmosfera w hali w Oberhausen. Rozpoczęła się transmisja na żywo. Czekamy na występ pierwszego z Polaków! W pierwszej walce karty głównej zobaczymy Piotra "Bubu" Ćwika. Powinien pojawić się w ringu około godziny 19:00. Zapraszamy na relację na żywo z walki Agit Kabayel - Damian Knyba. Początek starcia około godziny 22:00.

Pięściarz Damian Knyba w sobotni wieczór w głównej walce gali w niemieckim Oberhausen zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Agitem Kabayelem, a stawką będzie tytuł tymczasowego mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. To życiowe wyzwanie Polaka, który podobnie jak rywal nie doznał jeszcze porażki.

Pochodzący spod Bydgoszczy 29-letni Knyba z boksem związał się dość późno, gdyż przygodę ze sportem rozpoczął od lekkoatletyki, m.in. pchał kulę i rzucał dyskiem. Na pięściarstwo postawił mając 20 lat. Na zawodowym ringu zadebiutował w 2021 roku. Mierzący 201 cm „Polski Husarz”, bo taki przydomek do niego przylgnął, sporą część tego rozdziału sportowej kariery spędził w USA. Do tej pory wygrał wszystkie 17 pojedynków, w tym 11 przez nokaut. Ale nie miał rywali z wyższej półki i nie był znany szerszej publiczności.

Mający kurdyjskie korzenie, ale urodzony w Leverkusen Kabayel jest wielką nadzieją niemieckiego boksu. 33-latek z bilansem 26-0 (18 KO) od ubiegłego roku jest posiadaczem pasa WBC Interim, a walka z Knybą ma mu utorować drogę do pojedynku z królującym w kategorii ciężkiej Ukraińcem Ołeksandrem Usykiem.